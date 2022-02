Arcangelo Bove chiama a raccolta il settore vaping: “insieme possiamo dare peso alle nostre istanze”

(Adnkronos) –

Benevento, 22/02/2022 -Il presidente dell’associazione Unasweb Unione Nazionale Affiliati

Svapoweb Arcangelo Bove chiama a raccolta il mondo del vaping. Secondo Bove, imprenditore di primo piano in Italia nel mondo della sigaretta elettronica, il settore deve essere in grado di fare fronte unico, al fine di presentarsi come una forza compatta. Solo in questo modo sarà in grado di far sentire la propria voce e dar peso alle istanze che intende promuovere. Bove si è espresso in tal senso con un comunicato stampa su svapomagazine.it, dopo che in Parlamento è stato accolto l’emendamento con il quale la fiscalità a carico delle sigarette elettroniche è stata riportata agli stessi livelli di un anno fa, all’inizio del 2021, il primo passaggio del rialzo che era stato deciso dal governo Conte con la manovra finanziaria del dicembre del 2020.

Il pensiero di Bove



Bove non ha mancato di esprimere la propria gioia a proposito di quel che è successo, con l’accettazione della proposta emendataria al Milleproroghe in virtù della quale viene neutralizzato il nuovo aumento previsto a partire da gennaio di quest’anno. La battaglia, però, non si può dire certo conclusa, e la speranza manifestata dal presidente di Unasweb è che la prossima legge di bilancio non stravolga per l’ennesima volta il quadro della situazione. Si auspica, dunque, che il programma dei rincari che è già stato messo in calendario possa essere rimosso del tutto. Nel caso in cui la norma in vigore non venga modificata da una nuova legge, infatti, a partire dal 1° gennaio del 2023 il settore del vaping si ritroverà nella situazione di partenza e dovrà fare i conti – sia in senso letterale che in senso metaforico – con altri aumenti.

L’esigenza di chiarezza



Quella che viene manifestata da Arcangelo Bove è una necessità di chiarezza: quella chiarezza che fino a questo momento è mancata troppo spesso. In qualità di rappresentante del mondo del vaping, Bove ha sottolineato come non sia tollerabile una costante altalena fra sconti e rincari. È come procedere sulle montagne russe, ma soprattutto senza una guida chiara: il che penalizza non solo i produttori e i negozianti, ma anche e soprattutto i clienti. Il bisogno di trasparenza e di correttezza segnalato dal presidente di Unasweb viene evidenziato anche come segno di rispetto verso un settore che da mesi, ormai, espone il simbolo dello Stato sulle insegne delle attività.

Che cosa può fare il settore del vaping



La richiesta di programmazione è lecita, ma – come ha evidenziato lo stesso Bove – è più probabile che si inizieranno a prendere in considerazione in maniera seria le istanze provenienti dal settore della sigaretta elettronica se questo dimostrerà di essere compatto. Ecco allora spiegata la chiamata alle armi dell’imprenditore campano, che ha espresso il desiderio che gli stakeholder, i produttori e le associazioni si presentino con una voce sola, in maniera omogenea e coesa. Quello del vaping è un comparto in crescita ma che, per il momento, si può ritenere ancora piuttosto piccolo. Ecco perché essere uniti non è una delle tante opzioni che si possono considerare, ma la sola strada da percorrere. Lavorare in tale direzione è fondamentale, per Bove, per poter raggiungere i risultati auspicati.



Cos’è Unasweb



Unasweb è l’associazione italiana di cui fanno parte tutti gli affiliati di SvapoWeb, che grazie a questa realtà hanno la possibilità di essere tutelati sia a livello legale che sul piano amministrativo. Unasweb, inoltre, promuove i diritti degli affiliati e li difende se gli stessi vengono violati o lesi. Tra l’altro, si occupa di verificare ogni attività svolta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dal governo e dal Parlamento in relazione a eventuali nuove norme del mondo del vaping. Svapomagazine è una delle creazioni di Unasweb: si tratta di una testata giornalistica che è nata con l’intento di combattere le notizie false che proliferano a proposito dei prodotti del vaping e del fumo elettronico.

Scopri di più su SvapoWeb



SvapoWeb è uno store online attivo nel comparto della sigaretta elettronica che garantisce il massimo dell’affidabilità e della sicurezza. Si tratta dell’e-commerce più importante del nostro Paese in questo settore, e mette a disposizione della clientela non solo un vasto assortimento di sigarette elettroniche, ma anche ogni accessorio utile per lo svapo, con prodotti provenienti dai migliori brand del settore. Del suo catalogo fanno parte, fra l’altro, le basi con nicotina, il glicole propilenico, la glicerina vegetale, gli aromi concentrati e i liquidi. Ovviamente, tutti gli articoli sono sottoposti a controlli rigorosi e certificati in base a quanto previsto dalle norme del Ministero della Salute. Sul sito di SvapoWeb si possono comprare anche le resistenze, gli atomizzatori, i kit per la sigaretta elettronica e gli aromi scomposti, senza dimenticare pod mod, box mod e tutti gli altri componenti hardware per gli svapatori. Una sezione outlet sottocosto, infine, rende questo negozio online un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati, che qui possono trovare i prezzi migliori all’insegna della massima convenienza.

