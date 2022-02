Aperto il primo centro dimostrativo europeo di HAI ROBOTICS a Log!Ville

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–HAI ROBOTICS sta assistendo alla presentazione in Europa della sua soluzione di stoccaggio intelligente offerta dal sistema HAIPICK da parte dal suo partner globale Savoye, rinomato integratore di sistemi. Il primo a offrire la gestione di materiale “da scaffale a persona”, il sistema HAIPICK viene presentato a Log!Ville, un centro dimostrativo che promuove soluzioni logistiche in Belgio.





Il primo centro dimostrativo di HAIPICK in Europa

Si tratta di un’importante iniziativa che rappresenta gli sforzi comuni per promuovere soluzioni logistiche di stoccaggio “da cassa di merce a persona” più efficienti da parte dei due player, che si sono alleati per offrire vantaggi consolidati agli operatori globali.

Il sistema HAIPICK è una soluzione logistica innovativa che utilizza sistemi robotici autonomi di movimentazione casse (ACR) per raccogliere casse e portarle a una stazione di raccolta “da cassa di merce a persona”. La nuovissima soluzione abbina ACR che prelevano e posizionano casse e scatole su scaffali di stoccaggio alti fino a 5-7 metri con i sistemi di Savoye, come le stazioni di prelevamento X-PTS.

La soluzione HAIPICK è flessibile e scalabile e offre il vantaggio di tempi di installazione molto rapidi. Secondo Savoye, un sistema HAIPICK è incredibilmente rapido da installare. L’installazione dimostrativa era pronta per l’uso nel giro di una settimana. La dimostrazione consiste in due scaffali alti 4,2 metri, un robot e una stazione di prelevamento – di dimensioni non reali ma sufficienti a dare un’idea di come funziona e dei vantaggi che offre.

La soluzione è destinata ad aziende di dimensioni medio-grandi con operazioni di prelevamento a ritmi medio-lenti che comportano un numero medio-alto di SKU (stock keeping unit, articolo gestito a magazzino). In altre parole, questo è il segmento di mercato intermedio tra il prelevamento manuale e i sistemi shuttle. Uno dei vantaggi più importanti è che il sistema è scalabile ed è quindi in grado di crescere assieme all’azienda.

Una collaborazione strategica

Nel settembre 2021, HAI ROBOTICS e Savoy hanno annunciato una collaborazione strategica per rendere la tecnologia di stoccaggio automatizzato accessibile alla catena di fornitura in Europa e in altre parti del mondo. Il sodalizio sfrutta l’esperienza di Savoye nella catena di fornitura e nell’automazione del magazzino e la gamma di soluzioni “da cassa di merce a persona di HAI ROBOTICS per rispondere alle esigenze di magazzini e fabbriche.

HAIPICK dati alla mano:

– Tempi rapidi di installazione e successo al 100% – Conformità totale ai regolamenti locali dell’UE e alle norme CE, messe a punto più di 300 installazioni.

– Efficienza e precisione – Miglioramento del rendimento pari al 300%, ottimizzazione degli immobili, una precisione del 99,9%.

– Affidabilità e sostenibilità – Sedi esistenti che funzionano da 3 anni, manutenzione annuale dell’impianto.

– Flessibilità e scalabilità – Facile da scalare, da pochi robot a centinaia di robot; integrazione con altri veicoli a guida automatica (AGV, Automated Guided Vehicle), robot autonomi mobili (AMR, Autonomous Mobile Robots) e altro software di gestione di magazzino.

Visitate Log!Ville per vedere l’installazione dimostrativa in azione.

Per maggiori informazioni, visitare www.hairobotics.com

Informazioni su Savoye

Un leader mondiale nella progettazione, produzione (Europa e USA) e integrazione di macchine per intralogistica e sistemi di robotica e automatizzazione, nonché editore di soluzioni software per la Supply Chain, Savoye offre una gamma completa di soluzioni che incontrano le esigenze di organizzazioni di logistica, dalle più semplici alle più complesse, dalle PMI alle aziende più grandi.

Savoye detiene un enorme portafoglio di soluzioni in 40 paesi che uniscono hardware e software secondo le esigenze dei clienti, in una gamma di installazioni che vanno da quelle manuali, semi-meccanizzate, meccanizzate, altamente automatizzate fino a quelle robotizzate.

Informazioni su HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, un pioniere dei sistemi robotici autonomi di movimentazione casse (ACR, Autonomous Case-handling Robot), è impegnata nella fornitura di soluzioni per l’automazione di magazzino efficienti, intelligenti, flessibili e personalizzate tramite algoritmi IA e la tecnologia robotica. Obiettivo dell’azienda è creare valore per ogni fabbrica e magazzino logistico.

Il sistema HAIPICK ACR, sviluppato indipendentemente nel 2015, è il primo al mondo nel suo genere.

Fondata nel 2016 con sede a Shenzhen, Cina, HAI ROBOTICS ha creato sei filiali a Hong Kong SAR, Giappone, Singapore, Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi, servendo clienti da più di 30 paesi e regioni. Attualmente, la società si avvale di un organico di 1.300 dipendenti e ha acquisito più di 600 brevetti globali per proprietà intellettuali fondamentali che riguardano il posizionamento, il controllo dei robot e la gestione del magazzino.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jonathan Rios



Overseas PR Manager



jonathan.rios@hairobotics.com