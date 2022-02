Amici: la puntata del 27 febbraio

Mancano poche settimane all’inizio della fase Serale del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Oggi nuovo appuntamento speciale su Canale5.

Ospiti e anticipazioni

Per ora solo 5 allievi hanno conquistato la maglia che da’ accesso al Serale.

Chi altro verrà premiato tra gli allievi attraverso voti delle classifiche e giudizi dei Prof?

Super ospiti il trio di fama internazionale Il Volo, che stila la classifica delle cover e omaggia il Maestro Morricone con un medley.

In studio l’irrefrenabile comicità dell’attore Enrico Brignano.

Sarà ancora Il Direttore d’orchestra Adriano Pennino a valutare su un brano l’interpretazione dei cantanti.

Insieme a lui Federica Gentile per RTL 102.5 e Radio Zeta, Beppe Cuva direttore di Radio Subasio e Clarissa Martinelli per Radio Bruno

Per la classifica del ballo ci sono il coreografoEmanuel Lo per l’hip hop, il ballerino e attore Gabriele Rossi per il modern e il coreografo Massimiliano Sodini per il ballo latino-americano.