Alluvione in Brasile, 23 morti a causa di frane e inondazioni

(Adnkronos) – Almeno 23 persone sono morte a Petrópolis, nello stato di Rio de Janeiro in Brasile, a causa delle forti piogge che hanno provocato frane e inondazioni devastando la città, allagando il centro storico, con case distrutte e interruzioni delle forniture di luce e acqua. “Stiamo inviando tutti gli aiuti”, ha detto il governatore Cláudio Castro, come riporta il giornale ‘O Globo’, assicurando il massimo impegno per “assistere la popolazione nel più breve tempo possibile e ridurre il terribile impatto di queste piogge”.

Il presidente Jair Bolsonaro, in visita in Russia, ha assicurato “l’impegno ad aiutare”. “Tornerò venerdì – ha scritto – Dio consoli i parenti delle vittime”.