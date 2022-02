Alfa Romeo Giulietta: non è escluso il ritorno della compatta

Nel corso del 2025, sul mercato europeo dovrebbe tornare la hatchback Alfa Romeo Giulietta. Rappresenterà la gemella della nuova DS 4, da cui differirà per lo stile in linea con l’inedita SUV compatta Alfa Romeo Tonale.

Stando alle indiscrezioni, la prossima Alfa Romeo Giulietta sarà disponibile solo nella configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida. La gamma comprenderà la declinazione base da 250 CV, più la versione Q4 a trazione integrale da 300 CV di potenza complessiva.

Inoltre, la gamma della futura Alfa Romeo Giulietta sarà declinata negli allestimenti Super, Sprint, Ti e Veloce. Non mancheranno le configurazioni in chiave sportiva, come la versione Quadrifoglio da 360 CV e la declinazione GTA da 400 CV di potenza complessiva. Successivamente, invece, è prevista anche l’adozione della propulsione elettrica.