Echo Show 15 da oggi disponibile in Italia

Disponibile da oggi, il nuovo Echo Show 15 con integrazione Alexa e display da 15,6’’, da montare a parete o posizionare su un ripiano.

Quanto costa Echo Show

Echo Show 15 è disponibile a partire da oggi a 249,99 euro su Amazon.it.

Visual ID e le altre novità di Echo Show 15

Grazie alla nuova funzionalità visual ID, Alexa è in grado di riconoscere i clienti e di personalizzare le informazioni sullo schermo di Echo Show 15.

Dopo aver abilitato visual ID, camminando davanti a Echo Show 15, Alexa potrà effettuare il riconoscimento del cliente e lo schermo si aggiornerà automaticamente per mostrare un saluto personalizzato, i promemoria, gli eventi in calendario, la musica riprodotta di recente o le note lasciate dagli altri membri della casa.

Visual ID è una funzionalità facoltativa e richiede l’attivazione da parte del cliente. Ogni immagine utilizzata per creare il profilo visual ID sarà criptata e memorizzata sul dispositivo. Il profilo visual ID può essere cancellato in qualsiasi momento.

Organizzazione per tutta la famiglia

Echo Show 15 consente di visualizzare e aggiornare rapidamente il proprio calendario o quello di famiglia, aggiungere o rimuovere elementi dalla lista della spesa, impostare promemoria, note personalizzate, controllare gli impegni, le cose da fare e molto altro ancora.

Restare sempre connessi alla casa e al resto della famiglia

Rimanere connessi significa gestire facilmente i dispositivi e i servizi in casa. Un widget dedicato ai dispositivi per la Casa Intelligente preferiti consente di visualizzarli e controllarli con un semplice tocco. Inoltre, grazie all’ampio schermo si può sfruttare la visualizzazione picture-in-picture per guardare la propria serie TV preferita e nel frattempo tenere d’occhio la camera dei bambini.

Echo Show 15 aiuta anche a rimanere in contatto con i propri cari, sia in casa che fuori. Grazie al widget dedicato alle note, è possibile lasciare un appunto sull’ora di cena ai membri della famiglia, così come un promemoria per portare il cane a fare una passeggiata. Inoltre, con visual ID si può inviare una nota direttamente a un membro specifico della famiglia, visibile solo quando Alexa lo riconoscerà davanti al dispositivo. Con il suo schermo da 15,6’’ e la fotocamera da 5 megapixel, Echo Show 15 è anche ottimo per le videochiamate o per fare Drop In verso una persona cara dentro o fuori casa, utilizzando i dispositivi con integrazione Alexa.

Intrattenimento: guardare le serie tv su Echo Show 15

Grazie al display immersivo e al supporto per lo streaming video 1080p, Echo Show 15 può anche diventare la TV della cucina. Basta chiedere ad Alexa di guardare film e serie televisive da Prime Video o Netflix[2], vedere le ultime notizie, chiedere ad Alexa di riprodurre musica o leggere un libro con Audible[3]. Echo Show 15 può anche integrarsi perfettamente nell’ambiente grazie alla funzionalità Cornice Foto, che trasforma il display in una cornice a tutto schermo, mostrando le foto più belle degli album da Amazon Photos, o immagini e disegni precaricati a tema artistico, naturalistico o di viaggio. I clienti possono anche ricevere suggerimenti per le loro ricette quotidiane, attraverso le Skill degli sviluppatori ad esempio.

Caratteristiche tecniche

Echo Show 15 è dotato del processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge e del motore di inferenza di apprendimento automatico (ML) con un’architettura quad-core scalabile. L’architettura AZ2 è progettata su misura da Amazon per potenziare gli algoritmi di computer vision (CV), che una volta richiedevano la potenza del cloud di essere elaborati interamente sul dispositivo. Ciò significa che Echo Show 15 è in grado di riconoscere una persona che ha precedentemente attivato visual ID elaborandone l’immagine direttamente sul dispositivo.

Privacy

Echo Show 15 è progettato con diversi elementi di protezione della privacy, tra cui il pulsante per spegnere i microfoni e la telecamera, il copri-telecamera integrato e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali. Per scoprire di più delle funzionalità relative alla trasparenza e al controllo sull’esperienza con Alexa, è possibile visitare il Portale sulla privacy di Alexa.