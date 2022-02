Il primo album da solista di Maurizio Carucci

È ora disponibile in preorder RESPIRO, primo progetto solista di MAURIZIO CARUCCI, in uscita venerdì 1 Aprile per Polydor Universal Music.

Il disco, anticipato da un percorso a tappe scandito dall’uscita a sorpresa di una serie di brani che ne fanno parte – ad oggi STO BENE, FAUNO, SILENZIO e PAURA – sancisce anima e natura della nuova musica di CARUCCI, a distanza di due anni dall’ultimo album in studio come leader degli Ex-Otago.

ORIGINI è l’inedito che aggiunge un importante tassello al disegno che ci svelerà il suo nuovo mondo. Il brano, in uscita domani – venerdì 25 febbraio – su tutte le piattaforme digitali, è una danza ritmata che con il suo beat coinvolgente e accattivante racconta l’importanza delle radici e della storia di ognuno di noi – alla fine sono andato via per sempre, anche se il posto in cui son nato è per sempre.

RESPIRO si configura così, sempre di più, come la destinazione di un viaggio conoscitivo alla scoperta della nuova attitude e del nuovo stile di MAURIZIO CARUCCI.