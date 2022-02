Al via la nuova edizione del SUDESTIVAL a Monopoli

Si terrà nella suggestiva cornice di Monopoli dal 25 febbraio al 20 marzo 2022 la nuova edizione del Sudestival, il festival diretto da Michele Suma.

Il Sudestival 2022

15 giorni di festival, 39 proiezioni, 5 sezioni, 7 premi e 34 ospiti sono alcuni dei numeri dell’edizione 2022 che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, torna in presenza, riportando al pubblico la centralità e la bellezza del cinema, della sala e dei numerosissimi incontri con i più importanti professionisti del settore.

Ospiti e protagonisti

Ad inaugurare il festival la proiezione di GHIACCIO, il film diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis con Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni, una produzione LA CASA ROSSA con TENDERSTORIES in collaborazione con VISION DISTRIBUTION in associazione con L’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA in collaborazione con SKY e in collaborazione con RTI.

Ospiti in sala il regista Alessio De Leonardis e la produttrice Francesca Verdini.

Da sempre attento ai giovani, il Sudestival conferma anche quest’anno la sua mission educativa e formativa.

Ci saranno anche le Masterclass, che si apriranno il 25 febbraio alla presenza del montatore Marco Spoletini (Pinocchio) per poi proseguire con il regista e sceneggiatore Claudio Cupellini (La terra dei figli), l’animatore e illustratore Marino Guarnieri (Gatta Cenerentola) e concludersi con lo sceneggiatore Salvatore De Mola (Il commissario Montalbano).