Aida Yespica, finita la love story con il fidanzato Mirco Maschio?

I fan della coppia se lo chiedono con insistenza da diversi giorni. In tanti sono addirittura pronti a scommettere che i due si siano già lasciati. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembra che la storia d’amore tra la showgirl Aida Yespica e Mirco Maschio, imprenditore veneto, sia arrivata al capolinea.

Da qualche settimana giravano le voci di una crisi della coppia ma ora pare che la situazione sia ben più seria. Oltre a non mostrarsi più insieme sui social dall’ultimo Capodanno, alcuni indizi raccolti dai più attenti osservatori del gossip lasciano presagire che qualcosa sia andato storto nella vita della coppia. Sul profilo della showgirl e modella di origini venezuelane, infatti, non appaiono immagini del compagno. Stesso discorso per il profilo di Mirco Maschio.

A conferma della fine della love story, inoltre, c’è anche da dire che la showgirl ormai non si vede neanche più in giro per Padova, dove aveva scelto di trasferirsi per stare accanto alla sua dolce metà, pubblicando da qualche settimana post e foto nella sua città adottiva, Milano. Secondo alcune fonti vicino alla coppia, dopo i primi scricchiolii i due avrebbero deciso di restare amici: Mirco Maschio, da vero gentleman, nonostante la fine della loro relazione avrebbe offerto all’affascinante showgirl una spalla su cui potrà sempre contare

Per il momento, i diretti interessati preferiscono trincerarsi dietro al silenzio.