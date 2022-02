Ad World Masters 2021 : Arachno ottiene il titolo di Elite Digital Agency

(Adnkronos) – Per il terzo anno consecutivo Arachno ai vertici del riconoscimento come best digital agency agli Ad World Masters

MILAN, 10 febbraio 2022 /PRNewswire/ — Su oltre 11.900 agenzie al mondo, Arachno con il punteggio di 9/10 per il terzo anno consecutivo si colloca ai vertici delle classifiche internazionali Ad World Masters. (https://adworldmasters.com/)

“Agency of the Year” #AOTH2021 è la competizione digitale unica di Ad World Masters, in cui le agenzie vengono premiate in base ai big data, il cuore di ADWM.

Un totale di oltre 160 punti dati per agenzia sono stati elaborati da un algoritmo di intelligenza artificiale al fine di calcolare il punteggio dell’agenzia, la quintessenza di questi dati, e fornire una prospettiva sul potenziale dell’agenzia.

Una ulteriore riconferma per l’agenzia di Milano che quest’anno celebrerà il 25° anno dalla sua fondazione e che recentemente si è aggiudicata il suo terzo World Luxury Award per il Social Media Strategy and Management.

Arachno

Da oltre 8800 giorni Arachno, digital agency di Milano, rappresenta l’idea contemporanea di digitale; attraverso due decenni, dagli albori del web, la creatività del racconto di preziose identità e prodotti ha una continua evoluzione, osservazione e misurazione con uno sguardo completo, a lungo termine.

Arachno ha ottenuto in questi 24 anni di attività oltre 150 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1742294/Arachno_Silver_Award.jpg Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1695123/Arachno_Logo.jpg



ARACHNO SrlViale Enrico Forlanini, 23 – 20134 Milanowww.arachno.it