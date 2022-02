Ad Amici di Maria De Filippi torna Federica Gentile – direttrice artistica di Radio Zeta. Stavolta, dopo alcune settimane in cui sono stati programmati gli inediti di alcuni dei ragazzi di Amici, c’è un’altra grande sorpresa.

La De Filippi nel corso della puntata dice:

“Come sapete c’è una radio che nelle ultime settimane ha suonato i vostri inediti. Si tratta di Radio Zeta”.

In studio, quindi, arriva Federica Gentile, direttrice artistica della radiovisione punto di riferimento della Generazione futuro. “Circa 280 passaggi, roba da power, più di 30 mila voti su RTL 102.5 Play”, sottolinea la Gentile.

Radio Zeta nelle ultime tre settimane ha infatti programmato a scaglioni gli inediti dei ragazzi, chiedendo agli ascoltatori di esprimere la propria preferenza su Rtl 10.2.5 Play.

“Abbiamo tre primi classificati, uno per settimana”, spiega la Gentile. La prima settimana ad avere la meglio è stato Alex (in rotazione con Aisha, Rea e Crytical), la seconda settimana tra Albe e Luigi l’ha spuntata quest’ultimo, mentre la terza settimana LDA si è imposto su Aisha.

“Voi spiegare cosa succede adesso”, chiede Maria De Filippi a Federica Gentile? “Non ci fermiamo”, risponde. “Questi tre brani sono in rotazione questa settimana su Radio Zeta, e chiediamo nuovamente ai nostri ascoltatori, ai telespettatori di Amici e a tutti i fan dei ragazzi di scatenarsi e votare il proprio preferito su Rtl 102.5 Play. Alla fine della prossima settimana il brano che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze passerà in rotazione su RTL 102.5”.

Quella annunciata da Federica Gentile è davvero una grande sorpresa per tutti i ragazzi e per i fan di Amici.

Si preannuncia una settimana all’ultimo voto!

La Gentile sarà di nuovo dalla De Filippi domenica prossima per annunciare chi dei tre ragazzi riuscirà a conquistare “i passaggi” su RTL 102.5 (la prima radiovisione d’Italia).

TUTTO SU ALEX

Alex ha 21 anni e vive a Turate, in provincia di Como, insieme alla sorella e alla mamma. Ha vissuto in Inghilterra dal 2015 al 2019 ed ha frequentato le scuole lì fino ai 16 anni, studiando anche musica a Cambridge e a Londra ed ha iniziato ad appassionarsi alla musica grazie al padre, che le ha trasmesso la sua cultura musicale. Scrive per esternare quello che ha dentro.

TUTTO SU LDA

Luca ha 18 anni e vive a Napoli con la mamma. È molto legato a sua nonna e gli piace cucinare insieme a lei per preparare i pranzi in famiglia. Da piccolo giocava a calcio, anche se poi cantava negli spogliatoi sotto la doccia o davanti lo specchio a casa, così ha deciso di abbandonare il pallone e di dedicarsi solo alla musica. Per lui, ora, scrivere è il momento preferito della giornata e quando lo fa si lascia completamente andare come fosse in un sogno.

TUTTO SU LUIGI

Luigi ha 20 anni e vive a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, con i genitori e suo fratello. Collabora con uno studio di registrazione saltuariamente e caratterialmente si definisce testardo ed un po’ disordinato. Per lui il periodo più bello della sua vita è stato quando suonava a scuola e alle assemblee studentesche. Quando era piccolo il padre gli faceva ascoltare musica americana e così ha capito che voleva cominciare a suonare la chitarra