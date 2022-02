Abu Dhabi – Le 10 migliori spiagge per rilassarsi al sole anche in pieno inverno￼￼

Voglia di scappare dal gelido inverno europeo e crogiolarsi al sole di fronte ad acque cristalline? Abu Dhabi è la destinazione perfetta, con spiagge incontaminate su misura per ogni tipo di viaggiatore. Da una rilassante distesa di soffice sabbia bianca vicino alla città a una fuga in famiglia su un’isola remota che ospita 17.000 animali in libertà, passando per una vacanza di lusso su una verdeggiante isola privata con altalene che ondeggiano sul mare.

Qualunque spiaggia preferiate, troverete senza dubbio quella giusta per voi per sfuggire al ritmo frenetico della quotidianità e rilassarvi al sole di Abu Dhabi prima di tuffarvi nelle scintillanti acque turchesi del Golfo Arabico.

Saadiyat Beach

Con le sue incontaminate spiagge bianche che si estendono lungo la costa, Saadiyat Beach è senza dubbio una delle spiagge più spettacolari di tutti gli EAU. E se non disdegnate anche la sostenibilità, questa è la scelta giusta per voi! Le autorità locali qui si occupano della conservazione dell’ambiente naturale e impongono restrizioni ai progetti di sviluppo in cantiere. L’accesso alla spiaggia avviene tramite una passerella in legno sopraelevata e, anche per questo, l’area è ricca di specie selvatiche. Tra queste, le tartarughe Hawksbill, oggi in pericolo di estinzione, che nidificano proprio sulla spiaggia.

Numerose anche le attività disponibili a Saadiyat Beach, dalle lezioni di yoga sulla spiaggia agli sport acquatici eco-sostenibili, come il windsurf e la vela.

Saadiyat Beach Club

Il lusso si fonde con la semplicità nel Saadiyat Beach Club, un luogo dove trascorrere l’intera giornata oppure soltanto qualche ora per ammirare uno splendido tramonto o gustare un pasto delizioso.

Distesi dal vostro lettino, lasciatevi stupire dalla bellezza mozzafiato di una spiaggia di 9 km certificata Bandiera Blu. Poi fate un tuffo rigenerante nella piscina esterna da 650 metri quadrati, circondati da meravigliose cabane private che sembrano galleggiare come per magia sulla superficie delle acque scintillanti. E se dopo tutta questa attività sentite un certo languorino, il club saprà saziarvi con la sua scelta di ristoranti di alta gamma e il calendario di eventi culinari, fra cui il brunch del venerdì.

Corniche Beach

Tantissimi sono i motivi per cui questa spiaggia pubblica è gettonatissima sia dai residenti sia dai turisti. Il mare turchese, la vista su Lulu Island, le palme ondeggianti e i giardini la rendono perfettamente curata e Bandiera Blu – un tesoro nascosto nel cuore della capitale.

La Corniche Beach vanta una passeggiata lungomare, giardini curati alla perfezione con aree giochi per bambini, piste separate per pedoni e ciclisti, caffetterie e ristoranti. La spiaggia di 2 km è divisa in tre sezioni: Al Sahil (Gate 4, ingresso gratuito) è perfetta per single e gruppi più numerosi; Gate 2 è ideale per le famiglie e ha una zona tranquilla; Gate 3 è anch’essa ideale per famiglie.

Sono disponibili docce, spogliatoi e cabine, mentre lettini e ombrelloni possono essere noleggiati a pagamento. Gli impianti sportivi gratuiti comprendono campi da pallavolo, campi da calcio e campi da gioco. Se desiderate esplorare il mare, noleggiate un motoscafo o fate un’escursione di snorkelling.

Yas Beach

Yas Island è una celebre meta a misura di famiglia dedicata al divertimento di Abu Dhabi e dista soli 30 minuti in auto dalla città. A Yas Island troverete un circuito di F1™, diversi parchi tematici, un campo da golf links, hotel esclusivi, uno strepitoso centro commerciale e la splendida Yas Beach.

Yas Beach, sulla tranquilla costa meridionale di Yas Island, è il luogo ideale per rilassarsi e fare il pieno di sole, mare turchese e finissima sabbia bianca. Potrete usufruire di splendide cabane e lettini, oltre a gustare cibo delizioso e drink rinfrescanti nei ristoranti e chioschi della spiaggia. Gli ospiti che soggiornano presso gli hotel Yas Plaza avranno accesso gratuito alla spiaggia presentando la tessera o il voucher dell’hotel.

Soul Beach

Scopri il nuovissimo stabilimento balneare privato di Aldar Properties ad Abu Dhabi! Soul Beach è la nuova accattivante location sulla spiaggia dell’isola di Saadiyat: un tratto di un chilometro di sabbia bianca curata che si affaccia sulle scintillanti acque azzurre del Golfo Arabico, con 400 lettini con ombrellone su cui rilassarsi. Tutti i lettini sono disposti nel pieno rispetto delle norme di distanziamento.

Per una esperienza di puro relax, i visitatori possono ordinare bevande o cibi attraverso un servizio WhatsApp, scansionando il QR code dai propri lettini per visualizzare il menu. L’ordine sarà consegnato direttamente da un golf buggy.

Zaya Nurai Island

Per un’esperienza all’insegna del lusso, andate sul sicuro scegliendo questo boutique resort privato a soli 12 minuti di barca da Saadiyat Island e a un’ora dal centro della città. Questa meta è apprezzata da coloro che desiderano immergersi completamente nell’atmosfera della spiaggia, passando dalle lussuose ville con piscine private alle altalene sospese sul mare, fino alla vasta scelta di ristoranti.

Tutto qui è pensato per alleviare lo stress. Gli amanti del benessere possono fare yoga al tramonto, la Nurai Spa offre una selezione di trattamenti energizzanti proprio di fianco al mare, mentre la gamma di amache e lettini distribuiti in questo paradiso vi convinceranno a staccare la spina e rilassarvi.

Nation Riviera Beach Club

Il Nation Riviera Beach Club è un esclusivo paradiso e centro fitness sul lungomare collegato all’hotel a cinque stelle The St. Regis Abu Dhabi sulla Corniche – aperto agli ospiti dell’hotel, ai membri e agli ospiti giornalieri. Se non volete rinunciare all’allenamento anche durante le vacanze, qui avrete solo l’imbarazzo della scelta, e non vi resta che provare tutte le attività con vista sul mare. Piscine, personal trainer, beach volley, boot camp e allenamenti a circuito all’interno o all’aperto. Il centro per gli sport acquatici del beach club propone anche kayak, paddleboard e altro ancora.

Preferite qualcosa di più rilassante? Il tratto di spiaggia incontaminata di 200 metri del club è perfetto per trascorrere ore di pace, seguite da un indimenticabile pasto sulla spiaggia al Cabana Bar and Grill.

InterContinental Bayshore

L’InterContinental Abu Dhabi è una vera e propria istituzione, una delle strutture più antiche della città. L’hotel ospita un porto turistico privato con diversi ristoranti affacciati sulle sue acque, nonché l’InterContinental Abu Dhabi Bayshore Beach Club, con centro benessere e una spiaggia di 300 metri, rigogliose aree verdi, piscina a sfioro, piscina separata e aree giochi per bambini, strutture sanitarie e sportive di prima qualità, una spa e un ristorante.

Rilassatevi sui lettini nella spiaggia di sabbia bianca, nelle cabine private complete di servizio di maggiordomo o nella grande vasca idromassaggio all’aperto. Sorseggiate un drink e gustate uno snack nella piscina a sfioro con il suo bar galleggiante con vista sul Golfo Arabico. Giocate a squash o a tennis nei campi del club o scoprite la vasta scelta di sport acquatici sul lungomare.

Marsana Hudayriyat

Da non perdere Marsana Hudayriyat, splendidamente soleggiata e piena di divertimento, nel nuovissimo Hudayriyat Leisure and Entertainment District di Abu Dhabi. Centrale e con un’ampia varietà di attrazioni, Marsana Hudayriyat è sicuramente in cima alla lista dei luoghi da visitare con la famiglia negli Emirati Arabi Uniti.

Per i più piccoli, troverete uno Splash Park pieno di avventure, una piscina dedicata ai bambini e una grande area giochi interattiva. Lo Skate Park offre una varietà di rampe e aree di pattinaggio per skateboarder di tutti i livelli, e tutta la famiglia amerà andare in bicicletta lungo la vasta rete di piste ciclabili. La spiaggia incontaminata vi rilasserà immediatamente, ma c’è anche il beach volley e una palestra all’aperto se vi sentite attivi. È possibile anche cimentarsi in una serie di attività acquatiche, dalle moto d’acqua ai gonfiabili fino al noleggio di case galleggianti.

Marsana Hudayriyat facilita i viaggi in famiglia: gli spazi aperti e puliti sono perfetti per socializzare, mentre il porticciolo panoramico vanta una selezione di favolosi ristoranti, food truck e boutique di lusso.

Sir Bani Yas Island

Una delle isole deserte di Al Dhafra, questo paradiso unico con deserto, spiaggia e fauna selvatica è l’unico scalo balneare dedicato alle crociere del Golfo Arabico. Sir Bani Yas Island ospita attrazioni antiche tradizionali e lo spettacolare Arabian Wildlife Park, una delle riserve naturali più grandi della regione, con oltre 17.000 animali in libertà, fra cui orici d’Arabia, ghepardi e giraffe.

Sulla spiaggia potete cimentarvi negli sport acquatici come snorkeling, kayak e paddleboarding. Per un soggiorno di alto livello, scegliete fra i tre lussuosi resort Anantara dell’isola.