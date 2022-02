A San Valentino innamoratevi della cucina di Fabiuccio

Lo chef Fabio Amato ci presenta il suo menù per la festa degli innamorati

Cibo ed Eros un binomio davvero indissolubile. E allora…cosa c’è di meglio che festeggiare questa speciale ricorrenza dedicata al più nobile dei sentimenti con un menù che, senza ombra di dubbio, vi farà innamorare? A proporcelo è Fabio Amato, chef e food influencer, titolare del seguitissimo blog Instagram La cucina di Fabiuccio. Il giovane chef salernitano ci presenta la sua appetitosissima proposta culinaria per un San Valentino da leccarsi i baffi.

Attenzione alla qualità delle materie prime, studio, ricerca e affascinanti rivisitazioni gastronomiche sono le armi vincenti attraverso le quali Amato ha costruito la sua vincente carriera ai fornelli.

“Ho scelto un menù composto da un antipasto a base di varie tipologie di gamberi (tra cui rosso di Mazara del Vallo, mazzancolle locali, gambero rosa, scampi del Mediterraneo e una tartare di salmone profumata agli agrumi, tutto rigorosamente abbattuto)”, spiega lo chef. “Un primo piatto colorato, con delle eliche risottate in una crema di barbabietola, stracciata di bufala e polvere di caffè. Il contrasto tra il caldo della pasta il freddo della burrata e il profumo dei chicchi appena macinati danno vita al piatto dell’amore. E per concludere in dolcezza un french toast a base di gelato al cioccolato bianco, frutti di bosco e sciroppo d’acero”.

Una cena ricercata, ma non pesante, che renderà indimenticabile il vostro San Valentino. “Buon appetito e, mi raccomando, non smettete mai di innamorarvi”: questo l’augurio dello chef.

RICETTA

Eliche rosse

– Una rapa rossa precotta

– alici sott’olio

– stracciata di bufala

– polvere caffè

Frullate la rapa insieme ad un paio di mestoli d’acqua calda leggermente salata e poi filtrate il contenuto. Fate rosolare 5/6 filetti di alici in padella, finché non saranno completamente sciolti. Lessate le eliche, scolatele molto al dente e terminate la cottura in padella aggiungendo il succo della rapa. Impiattate aggiungendo della stracciata di bufala e un pizzico di polvere di caffè.

French toast

Toast /Pan brioche

– uova

– sciroppo d’acero

– cannella

– zucchero a velo

– gelato al cioccolato bianco

– frutti di bosco /fragole

– latte 200 ml

Sbattete le uova e aggiungete il latte e la cannella. Immergetevi i toast da entrambi i lati. Riscaldate una padella antiaderente, cuocetevi i toast da entrambi i lati per un paio di minuti. Farcite con i frutti di bosco, due cucchiai di gelato e sciroppo d’acero.