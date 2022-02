(Adnkronos) – “A fuoco la procura di Torino. E’ il covo della dittatura che perseguita tutti gli oppositori”. E’ quanto si legge sul canale Telegram su una chat che fa riferimento all’area no vax. La scritta è comparsa dopo che la Procura di Torino ha archiviato le denunce di no vax e No green pass contro il Governo presentate nei giorni scorsi contro esponenti dell’esecutivo. Il messaggio è stato acquisito dalla Digos di Torino che ha avviato accertamenti.