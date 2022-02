5 cose da sapere sul caviale

Sono davvero pochi i cibi al mondo in grado di evocare il concetto di lusso commestibile e tra questi il caviale è sicuramente uno dei più rinomati e apprezzati. Non tutti però sanno che dietro questo incredibile successo si nascondono dei fatti e delle curiosità davvero particolari che a loro volta hanno contribuito ad alimentarne la leggenda.

Scopriamo quali sono.

La sua effettiva natura

Per quanto possa sembrare paradossale, cosa sia effettivamente il caviale è uno degli elementi fondamentali su cui ancora oggi è facile imbattersi in errori. Insomma, tutti ne parlano ma pochi sanno davvero cosa sia. Per caviale si intende solo ed esclusivamente uova di storione adibite al consumo umano. Tutto ciò che rientra al di fuori di tale definizione, come le uova di salmone o quelle di lompo denominate erroneamente caviale rosso, non può considerarsi caviale vero e proprio.

L’apporto di nutrienti

Si è detto come il caviale rappresenti di per sé uno status symbol culinario, è vero ma ciò non offusca minimamente la grande ricchezza di sostanze nutritive di cui dispone.

Davvero pochi infatti sanno che il caviale è ricchissimo di minerali, proteine e vitamine. Basti pensare che una singola porzione è più che sufficiente per fornire a un uomo adulto tutto il quantitativo di vitamina B12 richiesto dal suo fabbisogno giornaliero, inoltre non mancano altri elementi fondamentali per l’organismo come il selenio, il ferro, il magnesio e le vitamine E, A e B6.

Come si mangia

Il caviale è un alimento estremamente versatile e sebbene oggi venga servito come accompagnamento di lusso su una grande varietà di piatti, compresi mousse d’aragosta o uova di quaglia alla Benedict, se si vuole rimanere il più fedeli possibile alla tradizione allora è il caso di consumarlo puro.

L’eventuale cottura, infatti, è sufficiente ad alterarne sia la qualità sia l’aroma impedendo così la degustazione del sapore originario. Tradizionalmente il caviale andrebbe sempre servito freddo e mantenuto tale immergendolo in una ciotola con del ghiaccio senza tuttavia mai congelarlo.

I primi contatti con l’Europa

Gli storioni erano pesci già conosciuti nell’antichità, persino tra i Romani che però si limitavano a consumarne le carni e ad ignorarne le uova. I primi consumatori effettivi delle uova dello storione si ipotizza siano stati i Persiani e poi con il passare del tempo si diffusero all’interno delle coorti russe dove gli zar erano soliti servirle in vista di grandi banchetti o cerimonie ufficiali.

I primi contatti con il resto dell’Europa, però, non si può certo dire furono semplici. Secondo la leggenda, quando lo zar Pietro il Grande fece assaggiare per la prima volta a Luigi XV il caviale, quest’ultimo così disorientato da quel sapore nuovo non trovò altra soluzione che sputarlo immediatamente!

Le tipologie

Di caviale in realtà ne esistono innumerevoli tipologie variabili tra di loro per gradazione, grandezza, provenienza, metodo di lavorazione e prezzo! Le quattro tipologie più note sono: Beluga, Asetra, Sevruga e Almas, quest’ultima la più costosa.

Il caviale è un alimento unico nel suo genere e come tale deve essere considerato anche al momento dell’acquisto, ecco perché è essenziale rivolgersi esclusivamente a realtà riconosciute in grado di offrire prodotti certificati e di alta qualità.