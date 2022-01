Zyxel Communications parteciperà all’allineamento della Open Networking Foundation con progetti focalizzati sulla trasformazione della banda larga

COPENHAGEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Zyxel Communications è ora a tutti gli effetti un membro della Open Networking Foundation (ONF), un consorzio no profit guidato da operatori per promuovere la trasformazione delle infrastrutture di rete periferiche e di accesso.

Zyxel parteciperà a due dei processi della fondazione in corso di svolgimento: VOLTHA e SEBA. VOLTHA è un progetto open source finalizzato alla creazione di un’astrazione hardware per i dispositivi di accesso alla banda larga. Si basa sul principio che prevede la possibilità di accesso disaggregato ai servizi da qualsiasi banda larga (“any broadband access a service”) con soluzioni multifornitore.

VOLTHA è un componente di rete per l’accesso di SEBA, una piattaforma leggera basata su una variante di R-CORD. SEBA supporta diverse tecnologie di accesso virtualizzato a livello della periferia della rete dell’operatore, tra cui PON e G.Fast.

Aderendo all’ONF, Zyxel contribuirà a rendere disponibili agli altri membri della comunità soluzioni hardware assemblate (white box) all’avanguardia e condividerà le proprie competenze in ambito manifatturiero e produttivo, favorendo la collaborazione comunitaria e mettendo a disposizione dei fornitori di servizi di tutto il mondo soluzioni hardware e software di facile implementazione.

“Portando gli esperti di telecomunicazioni di Zyxel tra le fila dell’ONF, riusciremo più facilmente a risolvere i problemi alla periferia. Siamo pronti per entrare in pista”, ha dichiarato Timon Sloane, vicepresidente per il marketing e gli ecosistemi di ONF.

“Il lavoro svolto da ONF per migliorare le tecnologie per la banda larga alla periferia delle reti è ora più importante che mai”, ha affermato James Harris, vicepresidente e direttore di Zyxel Communications per l’area EMEA. “È un onore entrare a far parte della fondazione e contribuire a rendere disponibili agli sviluppatori di tutto il mondo i progressi compiuti.”

Zyxel Communications è una fucina di innovazioni tecnologiche e connette il mondo a Internet da oltre 30 anni. Consentendo l’accesso attraverso soluzioni per banda larga fisse o mobili, Zyxel Communications offre un portafoglio completo e versatile di prodotti pensati per aiutare i fornitori di servizi a tenere testa alla concorrenza.

