Wemade ha lanciato “GalaxyTornado on WEMIX” sul mercato globale

Il nuovo gioco per dispositivi mobili ‘GalaxyTornado on WEMIX’ sarà rilasciato in 174 Paesi

Gameplay intuitivo per tutti, nonché ricco elementi di divertimento strategico

Enormi premi per i giocatori tra cui i Token Tornado ed elementi di gioco

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Wemade ha lanciato un nuovo gioco blockchain sul mercato globale: “GalaxyTornado on WEMIX”.





“GalaxyTornado” è stato rilasciato attraverso Google Play nel mercato globale, Nord America, Europa e Asia, esclusi alcuni Paesi come la Corea del Sud e la Cina. Il gioco supporterà 15 lingue tra cui inglese, spagnolo e arabo.

NT Games, l’azienda del nuovo gioco “GalaxyTornado”, ha una vasta esperienza nello sviluppo e nell’assistenza di videogame a livello mondiale, con titoli come “Girls’ Life”, “Ocean Tales” e giochi collezionabili come “Goddess Kiss” e “Age Of War”.

In “GalaxyTornado”, un gioco casuale, i giocatori possono esplorare e sviluppare nuovi pianeti per garantire all’umanità un futuro dopo che la Terra è rimasta senza più risorse. La facilità di controllo consente di esplorare e collezionare le risorse di più pianeti, ed è disponibile anche un sistema per sfidare gli altri giocatori.

Per aumentare il divertimento di gioco attraverso l’intuito, sono presenti fattori strategici come la possibilità di edificare, coltivare, raccogliere, depredare, competere e collaborare. Inoltre, i giocatori possono vincere gettoni Tornado nella gara galattica settimanale.

Per celebrare il lancio globale, si terranno tre eventi: il Symbol Collection Event, in cui sarà possibile guadagnare Tornado e oggetti in-game fino a nuovo avviso, e un evento di omaggi di 7 giorni in cui sarà possibile ottenere l’energia necessaria per il gioco.

E dopo il lancio, i giocatori potranno partecipare alla Galaxy Race, pagando una certa quantità di Tornado, per ottenere Tornado in base ai Rubini guadagnati in gara.

“Se volete provare a giocare e guadagnare (Play and Earn, P&E) nel modo più semplice e con l’obiettivo più chiaro, “GalaxyTornado” è il gioco giusto”, ha affermato NT Games. “Ci aspettiamo che la collaborazione con la piattaforma WEMIX massimizzi il circolo virtuoso della competizione e permetta di ottenere i risultati previsti per “GalaxyTornado””.

“Faremo del nostro meglio per ottenere una posizione salda nel mercato globale dei giochi blockchain casuali”, ha affermato Henry Chang, CEO di Wemade. “I giochi blockchain, basati sulla token economy, avranno un ciclo di vita lungo e dinamico come mai prima”.

WEMIX: https://wemixnetwork.com/

