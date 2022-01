Volkswagen Scirocco: allo studio il ritorno della sportiva compatta

Prossimamente potrebbe debuttare la nuova Volkswagen Scirocco, come versione europea della Lamando destinata al mercato cinese. Esteticamente, sarà riconoscibile per la carrozzeria fastback a cinque porte che misurerà 478 cm in lunghezza e 273 cm nel passo.

Destinata a sostituire la Jetta, la prossima Volkswagen Scirocco colmerà il vuoto nella gamma della Casa di Wolfsburg tra la compatta Golf e la grande Arteon, soprattutto dopo la scomparsa della berlina Passat. Inoltre, rappresenterà la variante berlina della Golf 8 in stile coupé e andrà a competere con la connazionale Mercedes-Benz CLA.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma europea della rediviva Volkswagen Scirocco dovrebbe comprendere il propulsore a benzina 1.5 eTSI da 150 CV e il motore di pari alimentazione 2.0 eTSI da 220 CV con la tecnologia Mild Hybrid da 48V. Non mancherà l’unità diesel 2.0 TDI da 200 CV di potenza, più la configurazione GTE a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 245 CV di potenza complessiva.