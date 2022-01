10 cose che devi sapere prima di visitare Dubai

Dubai è una delle città più famose al mondo. Ha una cultura diversificata, è un crogiolo culturale, una città moderna con radici antiche e un hub internazionale per affari, commercio e turismo.

Dubai è una delle più grandi destinazioni turistiche del mondo, che attira visitatori da tutto il mondo grazie ai suoi incredibili nuovi design architettonici e allo stile di vita di lusso senza pari. Ma prima di visitare Dubai, ci sono alcune cose che dovresti sapere prima su questa bellissima città.

Ecco alcune indicazioni che ti renderanno il viaggio a Dubai più facile e meno stressante.

Scopri cos’è Dubai

Dubai è una città con una ricca storia, ma ciò non significa che Dubai sia qualcosa di simile al passato. Ad esempio, a Dubai non troverai cammelli o suk tradizionali. Questo rende Dubai una città eccitante e moderna da visitare, ma può anche essere travolgente. Se non sei sicuro di quale dovrebbe essere la tua prima impressione della città, assicurati di leggere cosa aspettarti prima di visitare.

Non sorprende che Dubai sia un luogo arido; non è consentito l’alcol a Dubai. Noterai che la città ha pochissima criminalità e pochissimi senzatetto o mendicanti. Questo perché ogni persona che vive a Dubai riceve uno stipendio dal proprio governo e un’istruzione gratuita per i propri figli nelle scuole pubbliche. Ciò significa che tutti coloro che vivono a Dubai hanno soldi più che sufficienti per vivere comodamente senza dover fare affidamento sull’elemosina degli altri. E se ti stai chiedendo quanti soldi hai bisogno per vivere comodamente in questa bellissima città, pensa solo a quanti soldi spenderebbe la tua famiglia per un mese di vacanza al mare contro il prezzo di un intero anno di vita in questo fantastico città!

Sapersi muovere

Una cosa che dovresti sapere prima di andare a Dubai è come muoverti. Ci sono molte opzioni di trasporto, ma il modo migliore per spostarsi a Dubai sarebbe usare un taxi o un servizio di auto come Dubaicar.

Visitare Dubai senza utilizzare i mezzi pubblici sarebbe difficile e stressante. Quindi, è fondamentale sapere come utilizzare i mezzi pubblici per rendere più piacevole il tuo soggiorno a Dubai.

Gli autobus pubblici a Dubai possono portarti ovunque tu debba andare, ma possono essere piuttosto difficili e richiederanno una pianificazione in anticipo. Se desideri un’opzione di viaggio facile, sarebbe meglio utilizzare uno dei tanti servizi di taxi disponibili a Dubai. Questi servizi di taxi sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e costano circa $ 8 USD all’ora (tasse incluse). Puoi anche noleggiare un’auto da diverse società che offrono prezzi ragionevoli per il noleggio delle loro auto per lunghi periodi di tempo (circa $ 50 al giorno).

Se non sei interessato a prendere alcun mezzo di trasporto, Uber è un’altra opzione popolare tra i turisti. Questa compagnia offre corse a tariffe competitive, il che significa che Uber è l’ideale per coloro che desiderano la comodità rispetto al prezzo.

Un altro consiglio quando viaggi per le strade trafficate di Dubai: lascia una certa distanza tra te e l’auto che ti precede perché la maggior parte degli incidenti tende a verificarsi quando le auto viaggiano a stretto contatto l’una con l’altra!

Scopri quali persone e cibo locali puoi aspettarti di trovare a Dubai

Se stai programmando un viaggio a Dubai, una delle cose migliori che puoi fare è conoscere la cultura locale. Ci sono molti costumi e norme culturali che potrebbero essere diverse da quelle a cui sei abituato. Quindi è meglio ricercare che tipo di cibo mangiano le persone e come si vestono prima di venire a trovarci. Ad esempio, mentre molte persone indossano abiti tradizionali quando visitano Dubai, non è raro che le persone indossino abiti più alla moda, come jeans e t-shirt. Detto questo, a Dubai c’è un mix di stili tradizionali e moderni, quindi se stai andando per un’avventura, assicurati di stare all’erta!

Scopri qual è la storia di Dubai e come è cambiata nel tempo

Dubai è stata fondata nel 1833 ed era originariamente un piccolo villaggio di pescatori.

All’inizio del 1800, Dubai era governata dal potente sovrano di Sharjah. Ma quando lo sceicco Rashid Al Maktoum ha assunto il governo di Dubai, ha iniziato a cambiare per sempre la storia di Dubai. Ha costruito una delle prime autostrade moderne al mondo, ha trasformato Dubai in un hub commerciale globale e ha anche supervisionato il punto di riferimento più iconico di Dubai: il Burj Khalifa (il grattacielo più alto del mondo). Con tutti questi cambiamenti che sono stati apportati alla storia di Dubai, ora è una delle migliori città da visitare sia per i viaggiatori che per gli espatriati.

Conoscere la cultura a Dubai

Dubai è un paese di lingua araba, con una cultura diversificata che include influenze arabe, indiane, europee e cinesi. In quanto tale, ci sono molte lingue parlate a Dubai.

L’inglese è la lingua ufficiale di Dubai ed è ampiamente parlato nella maggior parte dei luoghi, oltre ad essere insegnato dalla nascita. Se non parli arabo, non avrai troppi problemi qui.

Conosci l’architettura locale a Dubai

Ci sono molti progetti architettonici a Dubai che ti lasceranno sbalordito. La più comune è l’architettura in stile souk. I souk sono mercati all’aperto o coperti che erano tradizionalmente luoghi di scambio. Ci sono anche i tradizionali archi e cupole arabe, i moderni grattacieli con calligrafia araba e tecniche di costruzione uniche come la terra battuta, che crea un aspetto naturale all’esterno dell’edificio senza l’uso di cemento.

Il modo migliore per conoscere l’architettura locale a Dubai sarebbe fare un giro a piedi per la città, visitando alcuni di questi splendidi edifici lungo il percorso!

Conosci la religione a Dubai

Gli Emirati Arabi Uniti sono un paese musulmano con l’Islam come religione ufficiale degli Emirati Arabi Uniti. L’Islam esiste sin dalla fondazione di Dubai ed è una delle religioni più praticate nel paese.

L’influenza del Medio Oriente su Dubai significa che i visitatori dovrebbero essere consapevoli del loro abbigliamento e della loro condotta, specialmente quando visitano moschee e siti religiosi. Questo non vuol dire che i visitatori non possano indossare ciò che vogliono fintanto che sono rispettosi. Ma è bene tenere a mente che potresti imbatterti in alcune persone che hanno opinioni molto conservatrici su come ti vesti o ti comporti.

Conosci la lingua araba a Dubai

La lingua araba è la lingua ufficiale di Dubai. Per i turisti di lingua inglese, è una buona idea imparare alcune frasi arabe di base prima di recarsi a Dubai. Puoi imparare alcune semplici parole ed espressioni guardando video su YouTube o leggendo semplici articoli online.

Alcuni musei da visitare a Dubai.

Il Dubai Museum of the Future è un museo di fama mondiale dedicato a mostrare la storia di Dubai. Il museo mette in mostra i piani moderni e futuri della città in modo interattivo, il che renderà più facile per i visitatori non solo saperne di più sulla città, ma anche essere in grado di sperimentare ciò che la città ha da offrire.

Altro importante museo è il Museo Nazionale dei Beni Artistici. Questo museo espone arte contemporanea e tradizionale da tutto il mondo e ospita oltre 120.000 opere d’arte che risalgono al 3000 aC!

Alcuni altri musei che dovresti visitare mentre sei a Dubai sono:

La riserva di conservazione del deserto di Dubai

Il Museo Marittimo di Dubai

Il quartiere storico di Al Fahidi.

Quali sono alcune delle cose che puoi fare mentre visiti Dubai?

La lista potrebbe continuare all’infinito. Dubai ha una cultura diversa, una cucina diversificata e una ricca storia. C’è una quantità infinita di cose da fare durante la visita a Dubai!

Alcune delle principali attrazioni di Dubai includono il Dubai Mall, il Burj Khalifa, la spiaggia di Jumeirah, l’hotel Burj Al Arab, l’Heritage Village (un autentico villaggio dall’architettura tradizionale), il Souk al Bahar (il più grande souk del mondo) e molti altri.

Allora, cosa stai aspettando? Vai avanti e prenota subito i tuoi biglietti!