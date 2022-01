Vending Machines International ottiene impegni di capitali per 135 milioni di SGD da Global Emerging Markets (GEM) e punta alla quotazione in Borsa

La società si prepara alla quotazione in Borsa, prevista per il prossimo anno, con un reverse merger oppure con un’IPO tradizionale alla Borsa australiana o a quella di Singapore

SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–Vending Machines International (VMI) oggi annuncia di aver ottenuto impegni di capitali del valore di 135 milioni di dollari di Singapore (SGD) da parte di GEM Global Yield LLC SCS (“GGY”), il veicolo privato per gli investimenti alternativi con sede in Lussemburgo.





In base all’accordo, GGY fornirà a VMI un servizio di sottoscrizione titoli fino a 135 milioni di SGD per un arco di 36 mesi successivi alla quotazione in Borsa delle azioni ordinarie di VMI. La stessa VMI determinerà la tempistica e il numero massimo di prelievi nell’ambito di questo finanziamento, senza vincoli in termini di importi minimi per ciascuna tranche prelevata.

“VMI è molto lieta di essere stata scelta dal Gruppo GEM per questo investimento e va sottolineata la velocità con cui la dirigenza di GEM ha compreso che il mondo si sta orientando verso l’eliminazione della plastica monouso dalla supply chain. VMI è ottimamente posizionata per sfruttare questa transizione e, consolidando il proprio bilancio con i capitali di GEM, potrà aiutare l’industria delle bevande proponendo una valida alternativa alle bottiglie di plastica usa e getta su scala globale. Questo investimento amplierà la nostra presenza internazionale e migliorerà ulteriormente le nostre strutture di ricerca e sviluppo, mentre continuiamo a cooperare con i maggiori produttori mondiali di bevande”.



Leicester Chatfield – Fondatore e CEO

Informazioni su VMI

Vending Machines International Pte Ltd (VMI) è un’entità con sede a Singapore che fornisce soluzioni uniche per la distribuzione dell’acqua senza rifiuti in plastica. Fondata nel 2015, VMI ha sviluppato con successo una propria rete di chioschi distributivi in Australia, progettati per comprendere appieno come interagire con i clienti e per testare la propria tecnologia. Per la prossima fase dello sviluppo, VMI si concentra su una strategia di licenze e prodotti senza marchio estremamente scalabile, supportata dal forte interesse da parte dei proprietari dei brand internazionali del largo consumo (FMCG).

Le aziende FMCG globali hanno adottato altre forme di packaging, come lattine, bottiglie di vetro, contenitori di cartone e altro ancora, ma questi materiali presentano un lato negativo: l’estrazione dell’alluminio, ad esempio, genera rifiuti tossici, e anche le bottiglie di vetro producono un’impronta di carbonio per via del processo produttivo che richiede molta energia e del peso più elevato che comporta più emissioni rispetto alla plastica nella fase del trasporto. Riempire nuovamente le bottiglie riciclabili è quindi l’unica opzione a impatto contenuto. È tempo che il mondo passi dalle soluzioni “monouso” e “riciclabili” a quelle “riutilizzabili“, e VMI è ottimamente posizionata per affermarsi come leader mondiale in questa impresa.

La sede di VMI è a Singapore. La Thailandia è la base della società per le attività produttive, di sviluppo interno di software e di un team R&D numeroso e competente.

VMI gestisce attività anche in Australia, incentrate sul mercato australiano-asiatico. Dispone di un team di ricerca e sviluppo che ha sviluppato il primo distributore automatico di acqua al mondo che non necessita di ricarica, perché ricava l’acqua dall’atmosfera.

Informazioni su GEM

Global Emerging Markets (“GEM”) è un gruppo per gli investimenti alternativi da 3,4 miliardi di dollari con sede in Lussemburgo e uffici a Parigi, a New York e nelle Bahamas. GEM gestisce un insieme diversificato di veicoli di investimento focalizzati sui mercati emergenti, e ha completato oltre 480 transazioni in più di 70 paesi. Ciascun veicolo di investimento presenta un grado diverso di controllo operativo, di rendimento in base al rischio e di profilo di liquidità. La linea di fondi e veicoli di investimento fornisce a GEM e ai suoi partner un’esposizione ai seguenti mercati: management buyout a piccola e media capitalizzazione, investimenti privati in titoli quotati in Borsa e investimenti selezionati in capitali di rischio. Per ulteriori informazioni visitare il sito http://www.gemny.com

