VEGANZONE farà crescere una comunità vegana in 196 paesi!

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–VEGANZONE, una “super app” indispensabile per quanti adottano uno stile di vita vegano-vegetariano, ha completato la fase Beta e avviato il lancio in 196 paesi per far crescere la Vegan Community.





Lanciata per connettere quasi 100 milioni di vegani in tutto il mondo, VEGANZONE è una piattaforma super-app in cui gli utenti amanti dell’universo vegetale possono condividere valori comuni, scoprire ristoranti, prodotti, eventi, notizie, ricette e persone nelle loro vicinanze!

Scanner di prodotti vegani e cruelty-free, Calcolatore vegano, Alimenti, Ristoranti vicini, Ricette e Notizie vegane sono tra le opzioni più gettonate della piattaforma.

Nessun vegano sul pianeta si sentirà più solo!

“Veganzone è qui per garantire che tutti quanti sono interessati a uno stile di vita basato sulle piante si sentano a casa, possano fare domande, imparare facilmente e condividere la loro esperienza perché vogliamo che il veganismo sia accessibile a tutti”, ha dichiarato il Murat Aksu, Fondatore e Imprenditore di Veganzone.

“L’app viene promossa anche ai vegetariani, perché molti di loro stanno pensando di optare totalmente per il cruelty-free e diventare vegani, ed è il motivo per cui i numeri di vegani in tutto il mondo è in forte ascesa. Veganzone è disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store. Unitevi a noi!” ha aggiunto.

Al 3° posto come migliore prodotto del mese tra 2.880 prodotti su Producthunt.com

Nel marzo 2021, Veganzone è stato nominato rispettivamente il miglior prodotto del giorno, il miglior prodotto della settimana e il terzo miglior prodotto del mese, tra 2.880 prodotti su Producthunt.com.

Veganzone è stata fondata a New York nel marzo 2021 da Selin Tuyen, Murat Aksu e Ogous Chan Ali. Veganzone, che ha ricevuto il primo investimento da Focus Global Project con un valore stimato di $3 milioni in marzo, sta organizzando un nuovo round di investimento per nuovi investitori nel febbraio 2022.

I VEGANI IN CIFRE

Se il movimento mantiene l’attuale tasso di crescita, tra dieci anni una persona su cinque sarà vegana.

Secondo un sondaggio condotto per Veganuary, il 32% degli americani prevede di consumare cibi di origine vegetale nel 2022.

Stando alle ultime stime, nel mondo ci sono 100 milioni di vegani e 800 milioni di vegetariani.

Il numero totale di vegani, vegetariani e categorie simili si avvicina al 14 percento della popolazione mondiale – ed è in aumento ogni giorno.

HYPERLINK

www.veganzone.com

https://www.vegansociety.com/news/media/statistics

https://www.vegansociety.com/news/media/statistics/worldwide

https://thevou.com/lifestyle/2019-the-world-of-vegan-but-how-many-vegans-are-in-the-world/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:



Anna Cohen



Bwo



anna@bwo.net

+1-917-423-5804