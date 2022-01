Variante Omicron Usa, Fauci: “E’ un virus astuto”

Variante Omicron negli Usa, “ondata massiccia senza precedenti”. Sono le parole di Anthony Fauci, consigliere medico del presidente americano che parla di “un virus straordinario, mai visto negli ultimi 100 anni: è un virus astuto”, che “ogni volta ha tratto tutti in inganno, dalla prima volta che è comparso, fino a Delta e ora Omicron. Stiamo facendo il meglio che possiamo”, ha detto Fauci. Nel corso dell’audizione in Senato i principali responsabili della Sanità americana hanno difeso la risposta dell’amministrazione Biden agli ultimi sviluppi della pandemia.

Oltre a Fauci, davanti alla commissione senatoriale stanno testimoniando i responsabili del Centers for Disease Control and Prevention e della Food and Drug Administration. L’audizione giunge in un momento in cui gli Usa stanno registrando livelli record di contagi e nelle ospedalizzazioni.