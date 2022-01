Variante Omicron, sintomi: l’identikit del paziente

(Adnkronos) – Variante Omicron del Covid, quali i sintomi della malattia? “Ha una patologia media che non arriva alla gravità, con una durata dai 5 ai 7 giorni. E quando ha necessità – perché molto anziano o con altre patologie – può essere curato in ambulatorio e fare, se serve, la terapia con gli anticorpi monoclonali”. Così Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, tracciando l’identikit delle persone colpite dalla nuova mutazione di Sars-Cov-2, nel corso di ‘Buongiorno Benessere’ su Rai1. “Tutto questo ci dice che, in questo momento, il virus ha mutato verso una fase assolutamente più benigna che colpisce prevalentemente le persone fragili. Mentre nella persona giovane, forte, immunocompetente assomiglia sempre di più a una patologia simil influenzale”, ha spiegato ancora Vaia.

Nel monitoraggio della situazione pandemica italiana “la novità è che da più di una settimana abbiamo dati abbastanza confortanti. Ma il dato più importante è che c’è una prevalenza di Omicron. Una variante che pur essendo molto contagiosa è poco patogenica. Per cui i pazienti, che ormai sono all’80% con questa variante, hanno un’occupazione delle strutture sanitarie prevalentemente ambulatoriale e non di ricovero ordinario né di terapia intensiva. E questo è un dato molto, molto confortante”.