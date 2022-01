Variante Omicron, in Gb rientro a scuola con mascherina

Rientro in classe con le mascherine per gli studenti della scuola secondaria in Gran Bretagna. L’uso della mascherina è reso necessario dalla diffusione della variante Omicron, che – ha sottolineato il ministro dell’Istruzione Nadhim Zahawi – “rappresenta una sfida”. Il governo, ha quindi assicurato, sta prendendo provvedimenti per “rafforzare il sostegno alle scuole” al fine di ridurre al minimo i disagi quando gli studenti tornano sui banchi alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale.