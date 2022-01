Variante Omicron, “in Francia picco atteso tra 10 giorni”

Variante Omicron, in Francia tra dieci giorni dovrebbe essere raggiunto il picco della nuova ondata di contagi causati dalla nuova mutazione del Covid. Lo ha dichiarato il professor Alain Fischer, un funzionario responsabile della strategia francese per il vaccino contro il Covid-19, intervistato dall’emittente Lci Tv. “Penso che stiamo arrivando al picco di questa nuova ondata”, ha detto Fischer a LCI TV, aggiungendo che il massimo dei contagi potrebbe arrivare “verso l’inizio della seconda metà di gennaio, quindi tra circa 10 giorni”. In Francia la media di nuovi contagi sui sette giorni è salita sopra i 200mila per la prima volta dall’inizio della pandemia.