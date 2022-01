Variante Omicron e vaccino, “booster Pfizer e Moderna efficaci”

(Adnkronos) – Le terze dosi, o booster, dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna non solo prevengono i contagi della Omicron, ma sono efficaci nell’impedire che le persone contagiate con la variante del covid siano costrette al ricovero in ospedale. E’ quanto indicano i dati resi noti oggi dal Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti. Secondo i dati dell’agenzia, le dosi booster dei due vaccini mostrano un’efficacia del 90% contro le ospedalizzazioni dovute alla variante e sono particolarmente efficaci nella fascia di età over 50.

In generale, i nuovi dati indicano una maggiore efficacia dei vaccini contro la variante Delta, rispetto alla Omicron, che secondo gli studi di laboratorio è parzialmente in grado di aggirare la risposta immunitaria dell’organismo.