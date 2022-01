Variante Omicron dilaga in India, oltre 400 positivi in Parlamento

Oltre quattrocento dipendenti del Parlamento di Nuova Delhi sono risultati positivi al test per il Covid-19, probabilmente contagiati dalla variante Omicron. Lo riferiscono questa mattina i media locali spiegando che lo staff era stato sottoposto a test random da martedì a sabato prima di una sessione in cui si sarebbe dovuto discutere del bilancio. Sessione rinviata nell’arco delle prossime tre settimane.

Nel dettaglio, 402 dipendenti del Parlamento sono risultati contagiati dal coronavirus su un totale di 1.409 e ”tutti i campioni sono stati mandati in laboratorio per avere la conferma che si tratti della variante Omicron”. Particolarmente trasmissibile, la Omicron si sta diffondendo rapidamente anche in India.