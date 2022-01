Vaccino covid, Cacciari esplode a Cartabianca: “Informatevi, caz…” – Video

“Informatevi, caz… ! Tutti stanno cercando un altro vaccino, perché non ha senso continuare a vaccinare con questo vaccino”. Massimo Cacciari sbotta con Emma Bonino e Bianca Berlinguer a Cartabianca mentre si discute di vaccino.

“Ci sono no vax intelligenti e stupidi: il vaccino ha ridotto di 4-5 volte mortalità e terapie intensive. Ma questo vaccino, secondo una letteratura scientifica infinita e sostenuta anche da leader come Bill Gates, ha un’efficacia che dura massimo 6 mesi. Continuare a vaccinarsi con questo sistema è assurdo, lo dicono Bill Gates e gli scienziati. Se poi il governo fa una legge e mi dice che devo vaccinarmi ogni mese perché questo è necessario affinché io viva, magari mi vaccino ma lo mando a quel paese. Questo vaccino non preserva dal contagio, quando vi entrerà nella testa?”, dice Cacciari. (immagini raiplay.it)