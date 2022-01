Ucraina, Biden: “Invieremo a breve truppe in Europa dell’Est”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che invierà “a breve” truppe nell’Europa dell’est mentre sale la tensione in Ucraina. “Sposterò delle truppe nell’Europa dell’Est e nei paesi della Nato a breve”, ha detto Biden ai giornalisti della Joint Base Andrew al ritorno da un viaggio a Pittsburgh secondo quanto riferisce ‘The Hill’. “Non troppe”, ha aggiunto. Il Pentagono ha messo in allerta 8.500 soldati per un potenziale dispiegamento nei paesi della Nato nell’Europa orientale.