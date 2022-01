Un cadavere è stato trovato poco meno di un’ora fa nei giardini dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. Sul posto i carabinieri e il magistrato. Non è escluso che il corpo nascosto in due sacchi, non ancora identificato ma che sarebbe di una donna, possa appartenere a Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre scorso.