Musica e concerti nel 2022: Tiromancino rilancia

Il 2022 musicale riparte con l’incertezza per quanto concerne il settore dei concerti e degli spettacoli musicali.

I numeri in rialzo relativi all’emergenza Covid-19 stanno spingendo molti artisti a posticipare le date dei propri tour.

Federico Zampaglione, con i Tiromancino, invece, rilancia.

Anche se in tempi non facili, bisogna ricominciare e non mollare mai.

Ha così dichiarato il frontman tramite i propri social