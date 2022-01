Theorem, LLC annuncia il rebranding a TheoremOne, a seguito dell’acquisizione di Formula Partners, e il lancio di Lemma

TheoremOne, un’impresa di innovazione e progettazione in rapida crescita, aggiunge servizi di consulenza direzionale a elevato valore al proprio portafoglio grazie all’acquisizione di Formula Partners e lancia Lemma, servizi di progettazione ad alte prestazioni erogati in scala.

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Theorem, LLC, partner di innovazione e progettazione delle imprese Global 1000, ha annunciato quest’oggi il rebranding a TheoremOne® a seguito dell’acquisizione di Formula Partners, nonché il lancio del suo servizio di progettazione software specialistico nearshore Lemma. Con il nuovo nome TheoremOne si pone alla base della famiglia di marchi studiati per aiutare le imprese a sviluppare piattaforme aziendali migliori e più innovative in scala.





“Il nuovo nome, TheoremOne, diventa il fondamento per una famiglia di marchi tutti ispirati dal nostro modello per l’innovazione basato su ipotesi. Ogni marchio è pensato per soddisfare le specifiche esigenze dei nostri clienti nei diversi momenti del loro ciclo di vita per l’innovazione aziendale”, ha affermato Brady Brim-DeForest, amministratore delegato di TheoremOne.

Formula Partners, ultima società acquisita in ordine di tempo, aiuta le aziende a creare nuovi modelli di progettazione organizzativa, miglioramento continuo e leadership visionaria. L’approccio di Formula Partners gravita attorno a un processo di innovazione modulare denominato New Enterprise™, un modello proprietario di consulenza moderna che si trova nel punto di intersezione tra tecnologia e trasformazione organizzativa. Formula Partners diventerà una nuova linea di business e opererà sotto l’egida del marchio “Formula Partners”.

“Il nostro approccio alla consulenza direzionale è il frutto di 14 anni di implementazione di soluzioni tecnologiche, grazie alle quali abbiamo maturato una profonda comprensione degli effettivi vantaggi (e dei costi) associati alla presentazione di consigli strategici. Grazie al nostro impegno concreto, abbiamo costruito rapporti di fiducia con i leader dell’IT e dell’imprenditoria e siamo elettrizzati all’idea di ampliare ulteriormente il nostro circolo di relazioni strategiche attraverso Formula Partners”, ha dichiarato Will Jessup, direttore erogazione servizi di TheoremOne.

TheoremOne ha inoltre lanciato un nuovo servizio di progettazione denominato Lemma. Lemma fornisce team di progettazione software specialistici composti esclusivamente da ingegneri di talento nearshore. Lemma ha lo stesso DNA di progettazione di TheoremOne, ma è studiato per fornire capacità di progettazione sotto forma di servizio modulare, che può essere implementato per ampliare i team e le iniziative di clienti facenti parte della grande impresa o in fase di crescita.

“Lemma colma una lacuna nel nostro portafoglio di offerte portata alla luce dal mercato negli ultimi anni”, ha commentato Alex Finnemore, direttore entrate di TheoremOne. “Si tratta di un’opzione attraente per i clienti che hanno già determinato il giusto corso d’azione per risolvere un problema aziendale e hanno bisogno di un partner tecnologico dedicato, fornendo tuttavia il proprio prodotto, design e talento dirigenziale”.

Lemma e Formula Partners andranno a unirsi alle altre divisioni Proof (aumento del personale) e Halmos Ventures (incubazione dell’innovazione) completando l’assortimento di servizi end-to-end di TheoremOne.

Nell’ambito del cambiamento di denominazione sociale, TheoremOne ha pubblicato un nuovo logo aziendale e lanciato un nuovo sito web all’indirizzo www.theoremone.co.

Informazioni su TheoremOne®

TheoremOne è un’impresa di innovazione e progettazione che sviluppa software per le aziende che puntano forte per mantenere la loro posizione di leadership. Facendo affidamento su ricerca, design snello e distribuzione agile, TheoremOne consente alle imprese di fornire eccezionali esperienze utente. Fondata nel 2007, i team di sviluppo prodotti interfunzionali di portata globale di TheoremOne sono alla base della tecnologia, dei processi e della trasformazione culturale. Per ulteriori informazioni su come TheoremOne consenta a leader ambiziosi di sviluppare un software migliore, visitate www.theoremone.co o seguite @TheoremOne

Informazioni su Formula Partners

Formula Partners è un’impresa di consulenza di tipo diverso, il cui obiettivo è puntato direttamente laddove la tecnologia si interseca con la trasformazione organizzativa, sbloccando modelli per il miglioramento continuo e creando i presupposti per una leadership visionaria all’interno delle imprese. Fondata nel 2015, Formula Partners ha sede a Los Angeles. Per saperne di più, visitate www.formula.partners.

Informazioni su Lemma

Lemma fornisce team di progettazione software specialistici studiati per produrre risultati di prim’ordine su scala. I clienti si rivolgono a Lemma quando hanno bisogno di un’iniezione modulare e pienamente gestita di progettisti di talento. Per saperne di più, visitate www.thinklemma.com

