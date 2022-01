Techstars annuncia due nuove nomine in seno ai vertici della società: Rupa Athreya è stata nominata direttrice dell’ufficio di investimenti acceleratori, mentre Marie Moussavou assumerà la carica di direttrice dei servizi di gestione del portafoglio

Chiusosi l’esercizio più proficuo che Techstars abbia mai registrato, le due nomine in seno ai vertici della società favoriranno l’ulteriore crescita e investimenti aggiuntivi

BOULDER, Colorado–(BUSINESS WIRE)–Techstars, un’impresa di investimento operate su scala globale che fornisce agli imprenditori alle prime armi l’accesso a capitale, tutoraggio individuale e programmazione personalizzata, ha istituito due nuove alte cariche dirigenziali mentre l’azienda continua ad espandersi per fornire sostegno a un numero sempre più folto di fondatori d’impresa in tutto il mondo. Con un patrimonio gestito ammontante complessivamente a 850 milioni di dollari e 47 programmi acceleratori in 17 Paesi diversi cui hanno già partecipato oltre 2.700 aziende, entrambe le cariche forniranno sostegno strategico e operativo a migliaia di imprenditori. Athreya e Moussavou lavoreranno alle dirette dipendenze di Maëlle Gavet, amministratrice delegata della società.





“Techstars è in grado, come mai prima d’ora, di aiutare gli imprenditori grazie al nostro esclusivo modello d’investimento pre-avviamento che identifica imprenditori eccezionali in tutto il mondo e fornisce loro sostegno operativo e finanziario man mano che sviluppano le loro attività” ha dichiarato Gavet. “Facciamo affidamento su alti dirigenti con un bagaglio di esperienza di respiro globale dotati di un assetto mentale lungimirante che consenta all’organizzazione di operare su larga scala, ed è proprio questo che rende entrambe Marie e Rupa delle aggiunte preziose al nostro team dirigenziale globale”.

Quale prima direttrice di investimenti acceleratori della società, Rupa Athreya sovrintenderà all’operato di un team globale composto da più di 75 professionisti esperti in investimenti che rappresentano Techstars in 37 città diverse disseminate in tutto il mondo. Techstars opera attenendosi al principio secondo cui i migliori fondatori possono provenire da qualsiasi luogo, gestendo programmi a livello locale nelle città in cui gli imprenditori operano o cercano di espandersi. Techstars continua a operare quale impresa di piccole dimensioni con 10-12 società in portafoglio e gestisce molteplici programmi nelle città ospitanti gli ecosistemi imprenditoriali più estesi. Il team di investimenti acceleratori di Techstars ha investito approssimativamente 94 milioni di dollari l’anno scorso e continuerà ad ampliare il portafoglio aziendale man mano che le promettenti imprese in fase di avviamento continuano ad attirare l’attenzione di investitori di tutto il mondo. La supervisione di questo approccio decentralizzato richiede un dirigente esperto con una mentalità strategica, solide competenze operative e un’esperienza globale.

Athreya ha lavorato presso multinazionali del calibro di OppenheimerFunds, JPMorgan Chase, Bloomberg e McKinsey oltre ad aver funto recentemente da consulente indipendente per startup e imprese di nuova costituzione, nonché istituti finanziari di portata globale in materia di strategia, innovazione e commercializzazione. Athreya possiede quasi 20 anni di esperienza nella creazione e nel lancio di nuovi prodotti e imprese avendo sovrinteso allo sviluppo di prodotti per conto di OppenheimerFunds, oltre ad aver fondato un robo-advisor presso Bloomberg e in aggiunta al lancio della divisione Chase Private Client presso JPMorgan Chase. Athreya, che possiede un dottorato in economia rilasciatole dall’Università Yale, una laurea in filosofia, politica ed economia conseguita presso l’Università di Oxford, nonché una laurea in economia conseguita presso l’Università di Delhi, continuerà a lavorare da New York.

Marie Moussavou, la prima direttrice dei servizi di gestione del portafoglio di Techstars, sarà responsabile della promozione della crescita, fornendo supporto infrastrutturale e opportunità di investimento a sostegno dell’ulteriore sviluppo delle oltre 6.500 imprese i cui fondatori hanno partecipato ai programmi di Techstars. La divisione servizi di gestione del portafoglio fornisce capitale e finanziamenti, risorse per lo sviluppo delle attività e il reperimento di talenti, tutoraggio e scambio di conoscenze per la rete di fondatori, investitori, mentori e partner per l’innovazione di Techstars. Attingendo a questa rete in continua crescita, il team della divisione servizi di gestione del portafoglio sotto la guida di Moussavou curerà i solidi rapporti di collaborazione intrattenuti con i fondatori sfruttando al tempo stesso le proprie robuste capacità di gestione dei dati per fornire loro un’assistenza personalizzata e scalabile.

Moussavou vanta competenze comprovate nell’espansione di organizzazioni a crescita elevata incentrate sul cliente attraverso l’innovazione e l’eccellenza operativa. Moussavou ha lavorato per conto di Amazon per 15 anni ricoprendo varie cariche d’alto livello, tra cui quelle di consulente tecnica del vicepresidente senior responsabile delle operazioni internazionali, direttrice di Alexa Europe e direttrice della divisione operazioni presso Amazon Transportation Services Europe. Marie possiede un master in gestione d’impresa rilasciatole dalla London Business School e risiede e continuerà a lavorare da Londra, Regno Unito.

Informazioni su Techstars

La rete internazionale Techstars aiuta gli imprenditori a raggiungere il successo. Techstars è stata fondata nel 2006 e ha cominciato con tre semplici idee: gli imprenditori creano un futuro migliore per tutti; la collaborazione è il motore dell’innovazione; e grandi idee possono sbocciare ovunque. La nostra missione ora è di consentire a chiunque sul pianeta di contribuire al successo degli imprenditori e a beneficiarne. Oltre a gestire i programmi acceleratori e i fondi di capitale di rischio, mettiamo in collegamento startup, investitori, aziende e città per contribuire alla costruzione di prospere comunità di startup. Techstars ha investito in oltre 2.800 aziende con una capitalizzazione di mercato complessiva superiore a 195 miliardi di. www.techstars.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

