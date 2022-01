Tali e Quali: la finalissima (29 gennaio)

Chi sarà il nuovo campione di Tali e Quali Edizione 2022? L’appuntamento è per sabato 29 gennaio su Rai1 alle 21.25 con la finalissima dello show condotto da Carlo Conti.

Le anticipazioni della puntata finale di Tali e quali

Quest’ultima puntata sarà divisa in due parti: nella prima ci saranno le 8 esibizioni di persone non professioniste del mondo dello spettacolo: i concorrenti sono stati scelti dagli autori del programma per la loro straordinaria somiglianza ai personaggi musicali che presenteranno sul palco.

Chi tra loro vincerà la prima sfida parteciperà poi, nella seconda parte del programma, a un mini-torneo insieme ai vincitori delle tre puntate precedenti (Igor Minerva-Claudio Baglioni, Daniele Quartapelle-Renato Zero e Gianfranco Lacchi-Gianni Morandi) e alla vincitrice della prima edizione del 2019 (Veronica Perseo-Lady Gaga). In cinque arriveranno alla sfida finale, quindi, per il titolo di ‘Campione di Tali e Quali 2022’.

I protagonisti delle esibizioni iniziali dovranno interpretare i seguenti artisti: Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De André ed Edoardo Bennato. Anche per l’ultima puntata un giudice a sorpresa affiancherà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio.