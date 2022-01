Tali e quali: la puntata del 15 gennaio

Torna “Tali e Quali” Edizione 2022, il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Carlo Conti e in onda sabato 15 gennaio alle 21.25.

Il programma torna dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, che ha visto come vincitore uno straordinario “Claudio Baglioni” interpretato da Igor Minerva con “La vita è adesso”

Ospiti e anticipazioni della puntata

Protagonisti saranno ancora 11 artisti “non professionisti”, scelti dalla redazione per la loro grande somiglianza con i personaggi musicali che interpretano, cantando rigorosamente dal vivo.

Sul palco degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma si alterneranno grandi big della musica nazionale e internazionale: Noemi, Shakira, il Trio Lescano, Elisa, Mario Biondi, Orietta Berti, Vasco Rossi, Giuliano Sangiorgi, gli Abba, Ultimo e Renato Zero.

In quest’ultimo caso l’imitatore si è guadagnato il posto nel corso della prima puntata, durante la selezione dell’“Ascensore”, dove, in pochi secondi, alcuni candidati hanno la possibilità di convincere la giuria a sceglierli come “titolari” nella puntata successiva.