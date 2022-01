7 Suggerimenti per la manutenzione del computer

Il computer è un dispositivo importante che è parte integrante della nostra vita quotidiana. È facile rimandare la manutenzione di un computer, ma è così fondamentale che dobbiamo prenderci del tempo per prenderci cura di questi dispositivi.

Un computer è un dispositivo elettronico con un microprocessore che elabora i dati e dispone di memoria per archiviare dati e programmi. Esistono diversi tipi di computer, inclusi personal computer, laptop, tablet e smartphone.

Possono essere utilizzati per molti scopi, dall’elaborazione di testi ai giochi. Molte persone usano il proprio computer anche per scopi di intrattenimento, come guardare video o ascoltare musica.

Quali sono i suggerimenti per la manutenzione del computer?

I suggerimenti per la manutenzione del computer sono necessari per mantenere il computer in funzione senza intoppi. Altrimenti, sarà difficile svolgere compiti in modo soddisfacente.

È possibile utilizzare questi suggerimenti per mantenere il computer in buone condizioni.

Dall’utilizzo di software antivirus alla deframmentazione regolare del disco rigido, questi suggerimenti possono garantire che il computer funzioni al meglio per un lungo periodo di tempo.

1) Eseguire un programma software antivirus. Dovresti usarne uno sul tuo computer, che tu sia preoccupato per la sicurezza o meno. L’unico modo per assicurarti di essere privo di virus è acquistare un programma software antivirus di prim’ordine da aziende rinomate come Norton e McAfee. Questi programmi scansionano ogni file e ogni componente hardware del tuo computer, rendendo difficile la diffusione di virus o malware nel sistema.

2) Eseguire regolarmente la deframmentazione sui dischi rigidi dei computer con più dischi rigidi installati come laptop e desktop. Questo processo consente ai file di dati, che sono archiviati in diverse parti del disco rigido, di essere spostati insieme in un’unica posizione in modo da potervi accedere più rapidamente quando necessario

3) Regolare la velocità della ventola e sostituire spesso i filtri dell’alimentatore, se necessario

4) Utilizzare un software antimalware che scansiona la macchina e tutti i file automaticamente

5) Aggiorna frequentemente tutte le applicazioni software

6) Conserva i backup di tutto ciò che è importante (dati, documenti, musica, film, ecc.) su dischi esterni o account di archiviazione online come Google Drive

Come riparare un mouse bloccato

Se stai usando un mouse, è importante mantenere pulito il dispositivo. Trova un panno morbido e usalo per pulire il mouse. Se il dispositivo non funziona correttamente quando hai finito di pulirlo, assicurati di spegnere il computer prima di continuare con la tua routine di manutenzione del computer.

Inoltre, assicurati che non ci sia nulla di bloccato nel dispositivo prima di pulire il mouse. Se c’è qualcosa come polvere o briciole nel tuo mouse, soffiare nel dispositivo dovrebbe rimuoverli.

Se nient’altro funziona e hai ancora un problema con il mouse che non si muove o non funziona correttamente, puoi provare a scollegare e ricollegare il dispositivo. Questo potrebbe risolvere il tuo problema; tuttavia, se anche questo non funziona, ti consigliamo di sostituirlo con uno nuovo invece di provare cose diverse.

Ci sono molti diversi tipi di topi disponibili oggi sul mercato. Alcuni tipi includono mouse con cavo e mouse wireless. Sono disponibili anche in varie forme e dimensioni, quindi trovarne uno adatto alle tue esigenze è possibile senza troppe difficoltà.

Un’altra opzione è ottenere un mouse multi-pulsante dotato di più pulsanti per navigare sullo schermo di un computer più facilmente rispetto ad altri tipi di dispositivi.

Come pulire la tastiera

La prima cosa che devi fare è usare un panno morbido e privo di lanugine e pulire l’area della tastiera che raccoglie sporco e polvere. Pulire la superficie della tastiera con un panno umido aiuterà anche a rimuovere lo sporco o la polvere residui. Successivamente, devi trovare un piccolo tappo di bottiglia o un oggetto simile che abbia un’apertura molto piccola a un’estremità. Strofinalo sui tasti della tastiera per sciogliere eventuali grossi pezzi di sporco.

Ora, ti consigliamo di ottenere una bomboletta spray di aria compressa con un lungo tubo attaccato ad essa. Il tubo dovrebbe essere lungo circa tre pollici. Ruota la bomboletta in modo che l’aria sia diretta verso l’estremità dove non c’è una piccola apertura, quindi spruzza la tastiera con due leggeri soffi d’aria. Questo dovrebbe rimuovere tutte le particelle rimanenti dai tasti della tastiera. Infine, prendi dell’alcol denaturato e immergici un batuffolo di cotone. Strofina delicatamente ogni tasto della tastiera prima di asciugarlo con un altro pezzo di stoffa o un tovagliolo di carta.

Come disinstallare i programmi su Windows

La disinstallazione dei programmi dal computer è un processo semplice.

Per disinstallare un programma, devi prima trovarne il nome nella barra di ricerca del menu Start e fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso. Quindi, seleziona l’opzione Disinstalla. La finestra successiva ti mostrerà un elenco di programmi installati sul tuo computer. Da questo elenco, fai semplicemente doppio clic su uno di essi per disinstallarlo.

Come rimuovere un’infezione da virus o malware

Se avete avuto un’infezione da virus o malware, il primo passo per risolverlo è assicurarsi che il software antivirus e di sicurezza sia aggiornato.

Quindi, puoi utilizzare uno strumento di scansione come Virus Total di Google o Anti-Malware Free di Malwarebytes per rilevare ed eliminare virus o malware.

È importante che le persone mantengano i propri computer in funzione senza intoppi. Per mantenere i computer sani, è anche fondamentale che le persone sappiano quali tipi di problemi potrebbero sorgere. Ecco alcuni problemi comuni che le persone potrebbero riscontrare:

Guasto hardware Malfunzionamento del software Dati persi Rendimento lento Bassa durata della batteria Infezione da malware Spazio di archiviazione ridotto

Come salvare i tuoi dati

Una delle cose più importanti da ricordare sulla manutenzione del computer è che è importante non solo per la salute del tuo computer, ma anche per i tuoi dati. Se non stai attento con i tuoi dati, potresti perdere tutto.

È così importante eseguire il backup dei tuoi dati, quindi se succedesse qualcosa al tuo computer, saresti comunque in grado di accedere a tutti i dati archiviati su di esso. Esistono molti metodi per eseguire il backup dei dati, ad esempio utilizzando l’archiviazione online o i servizi di archiviazione cloud. Investire in un solido sistema di backup porterà grandi benefici a te e alla tua azienda in futuro.