‘Stop food waste’, evento a Roma il 4 febbraio

(Adnkronos) – ‘One health, one earth. Stop food waste’ è il tema della nona Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, in calendario come sempre il 5 febbraio. Gli eventi ufficiali sono promossi per iniziativa della campagna Spreco Zero di Last Minute Market con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e di Rai per il sociale, e si svolgeranno a Roma venerdì 4 febbraio, nello Spazio Europa, sede di Rappresentanza Permanente della Commissione Europea: sarà l’occasione per puntare sulla prevenzione e riduzione degli sprechi come elemento chiave a presidio della salute dell’uomo e dell’ambiente.

Il 4 febbraio, infatti, è in programma la presentazione del nuovo report dell’Osservatorio Waste Watcher International con i dati del ‘Caso Italia’ 2022, un’indagine promossa dalla campagna Spreco Zero in sinergia con l’Università di Bologna e Ipsos, dedicata come sempre allo spreco alimentare e alle abitudini di fruizione e gestione del cibo.

Al Forum di Roma interverranno, fra gli altri, il fondatore della giornata, l’accademico e agroeconomista Andrea Segrè, il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Antonio Parenti, il vicedirettore Fao Maurizio Martina e Marina Sereni, viceministra degli Affari Esteri. Con loro i due Ambasciatori di Buone Pratiche #sprecozero 2022, la divulgatrice scientifica Eliana Liotta e l’autore e conduttore Massimo Cirri, voce di Rai Radio2 Caterpillar.