Amazon Fba come lavoro? Simone Reali e la “Lean Sales” aprono nuovi scenari

Anche gli italiani sfruttano Amazon per creare nuove entrate. Lo sa bene Simone Reali, fondatore della community Lean Sales nata nel 2018. Si tratta di una struttura che aiuta aziende e privati a vendere su Amazon. Dal momento in cui Simone ha messo in piedi questo nuovo progetto non sono mancate tante persone che hanno aperto nuovi orizzonti lavorativi: molte di queste non sapevano neppure accendere un computer e, ovviamente, vendere prodotti su Amazon.

Grazie al suo staff, Simone accompagna la persone lungo il cammino imprenditoriale: dalla scelta del prodotto fino all’inquadramento fiscale. E il successo, nel corso degli anni, non manca per tante di queste persone che intraprendono questa strada guidati da Simone Reali.

Alcuni hanno persino lasciato lo storico lavoro puntando tutto su Amazon FB, che diventa l’ entrata principale . “Dedizione, passione, rispetto verso gli altri”: sono i valori su cui Simone Reali ha costruito una community che ad oggi conta più di 2000 persone e che aiuta concretamente le persone a creare e scalare (e a vendere a volte) il proprio Business su Amazon. Amazon è in continua crescita e il suo messaggio è chiaro, vuole prendersi il mercato.

Vendere su Amazon è sicuramente uno dei lavori del futuro e la community Lean Sales è stata creata per aiutare tutte le persone che vogliono abbracciare questo cambiamento. La struttura di Simone ospita, inoltre, moltissimi qualificati professionisti che accompagnano le persone lungo il percorso. Secondo Simone Reali soltanto la determinazione e la pazienza sono la ricetta del successo per coloro i quali si avvicinano alla vendita su Amazon.