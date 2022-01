Simone Di Matteo racconta “L’amore dietro ogni cosa”, il primo disco tratto da un’opera letteraria

L’ex viaggiatore di Pechino Express Simone Di Matteo, Irriverente opinionista per antonomasia, è sicuramente tra le penne più pungenti d’Italia. La sua scrittura, però, si articola su diversi livelli e dimostra di sapersi addentrare nei generi più disparati. Difatti, se da una parte ci troviamo di fronte ad una satira a tratti spietata, dall’altra, invece, scoprendo la pelle delle sue stesse emozioni, veniamo catapultati in un mondo di pura poesia ed ermetismo impenetrabile, dove perdersi può essere facile, ma se con attenzione si riesce a leggere tra le righe, ritrovarsi lo è ancora di più. E così, a un anno dall’annuncio di presentazione dell’ambizioso progetto discografico a cui ha dato vita per la New Music International con l’ausilio del paroliere Simone Pozzati, Di Matteo è pronto a farci ascoltare un nuovo brano del primo disco della Storia integralmente tratto da un’opera letteraria.

L’amore dietro ogni cosa, infatti, nasce come una raccolta antologica di racconti che, nell’arco di tredici storie, percorre i sentieri dell’amore e attraversa i luoghi della libertà disegnati dal suo autore. Tuttavia, non si tratta di una semplice antologia, ma di un testo in continua evoluzione. Dopo essere stata premiata all’Elsa Morante nel corso dell’evento “L’arte dice no alla violenza”, è divenuta uno spettacolo teatrale selezionato poi al Roma Fringe Festival 2019. E oggi, a distanza di ben sei anni dalla sua pubblicazione, assume ancora un’altra forma. Grazie alla melodia, ai versi dello stesso Di Matteo e alla voce dell’interprete torinese Andrea Crimi, difatti, una nuova forza viene conferita al messaggio che si cela dietro il libro madre e in tredici tracce, una per ogni capitolo, si traspone in musica quella che è, in fin dei conti, un’unica grande storia: quella dell’amore. I primi due singoli, Anne e Abbi Cura Di Me, sono stati rilasciati nel corso del 2021, ma un terzo è in arrivo e vedrà la luce nei prossimi mesi, poco prima dell’uscita dell’intero concept album. Si intitolerà Ci Vediamo Lunedì e vanterà la straordinaria partecipazione di Laura Bono, vincitrice di Sanremo Giovani nel 2005 e membro della girl band Le Deva.

Per saperne di più abbiamo raggiunto telefonicamente lo scrittore e lo abbiamo intervistato per voi.

Buongiorno Simone e benvenuto. Ci Vediamo Lunedì sarà il terzo singolo estratto da L’Amore Dietro Ogni Cosa e si tratterà di un duetto al quale collaborerà la cantante Laura Bono. Come mai hai scelto lei per questa canzone?

Sin dall’inizio avrei voluto coinvolgere Laura nel mio progetto. Oltre che ad essere una grande professionista, è prima di ogni altra cosa una mia cara amica. Ci conosciamo personalmente da diversi anni, sebbene io sia da sempre un suo ammiratore. La sua musica mi tiene spesso compagnia e mi culla in quei momenti in cui amo perdermi nei miei pensieri. La ritengo un’artista a 360 gradi e una delle voci più belle sulla scena musicale nostrana. Sono molto contento che abbia accettato la mia proposta e mi sento fortunato ad averla al mio fianco in questa avventura. Non avrei potuto pensare a nessun altro se non a lei.

La vedremo anche nel videoclip musicale che accompagnerà la canzone?

Assolutamente sì, interpreterà la protagonista femminile al fianco dell’attore Andrea Candeo, che poi è stato il personaggio principale della clip di Abbi Cura Di Me. Anche per quel che riguarda lui, sono stato io a sceglierlo. Nonostante sia un ragazzo autodidatta, ha un grande talento e si è approcciato al disco in modo davvero professionale. E a pensarci bene, visto il concept dell’intero album, ossia quello di raccontare un’unica grande storia, è come se stesse recitando in un film a puntate e sarebbe persino il primo a farlo! Senza contare che, a mio avviso, riveste alla perfezione il ruolo che gli è stato affidato e riesce a calarsi in maniera spontanea nella parte. Sono felice di averlo scelto e lo rifarei ancora.

Lo scorso anno avevi parlato di una canzone in gara al Festival di Sanremo 2022, ma poi non se ne è fatto più nulla. Come mai?

È vero. Avevo pensato di riservare una traccia dell’album per le selezioni alla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. D’altronde, quale modo migliore di diffondere un messaggio universale come quello dell’amore se non dal palco dell’Ariston?! L’amore è e resta l’unica forza in grado di far girare il mondo e di farci assaporare, nella sua concezione più alta, la libertà di rimanere fedeli a noi stessi. Sarebbe stata un’opportunità bellissima, una di quelle che ti capitano una volta nella vita, tuttavia per problemi logistici legati alla produzione, l’idea non si è concretizzata. Ma chissà, magari ci riproveremo il prossimo anno!

Cos’altro dobbiamo aspettarci L’Amore Dietro Ogni Cosa?

Beh, sono tante le cose che bollono in pentola. Benché io non ami improvvisarmi in ciò che non potrei mai essere o diventare, a differenza di tanti altri, tra le sorprese che ho in serbo c’è un mio personale omaggio all’immortale Fabrizio De André, che per è e resterà sempre uno dei padri della musica italiana. Si tratterà di un featuring che uscirà in concomitanza con il disco. Quindi Ci Vediamo Lunedì non sarà l’ultimo singolo estratto, ce ne sarà un quarto che si intitolerà Racconto d’Inverno e al quale prenderò parte io insieme all’interprete Andrea Crimi, già voce degli altri brani della raccolta. Non sarò un’ugola d’oro, ma sono sicuro che riuscirò a sorprendervi!