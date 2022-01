SIGNA Sports United annuncerà il 26 gennaio 2022 i risultati finanziari relativi al quarto trimestre e alla fine dell’anno 2021

BERLINO–(BUSINESS WIRE)–SIGNA Sports United (“SSU” o la “Società”), azienda di livello internazionale che ha sviluppato l’omonima piattaforma tecnologica, di e-commerce e sport, e leader nel settore, oggi ha annunciato che i risultati finanziari relativi al quarto trimestre e alla fine dell’anno 2021 saranno comunicati prima dell’apertura dei mercati mercoledì 26 gennaio 2022. I dirigenti illustreranno i risultati lo stesso giorno alle 08:30 ora di New York.

Gli interessati possono accedere all’audioconferenza componendo il numero 1-855-979-6654 (negli Stati Uniti) o +44 20 3936 2999 (fuori degli Stati Uniti) e usando il codice 690353. L’evento sarà anche presentato in trasmissione simultanea e archiviato sul nostro sito web, https://investor.signa-sportsunited.com/.

Informazioni su SIGNA Sports United

Ispirare prestazioni. Uniti dalla passione. SSU è un gruppo di negozi sportivi online specializzati che utilizzano la nostra piattaforma tecnologica e di e-commerce avanzata. La nostra strategia imperniata sulla specializzazione ci consente di mettere sotto i riflettori in modo unico gli aspetti migliori degli oltre 1000 brand nostri partner in varie categorie sportive – bicicletta, tennis, outdoor e squadre. Insieme serviamo più di 7 milioni di clienti attivi riunendo set di dati sugli sport nel mondo, competenze nel digitale e passione per uno stile di vita attivo. Per ulteriori informazioni visitare www.signa-sportsunited.com.

