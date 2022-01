 Sensormatic Solutions by Johnson Controls dà la priorità a un Retail responsabile, con attenzione continua e investimenti volti a pratiche di sostenibilità

Sensormatic Solutions pubblica un nuovo whitepaper che illustra il suo poliedrico approccio per dare più potere ai retailers, ai consumatori e alla propria organizzazione per raggiungere obiettivi di sostenibilità

Sensormatic sfrutta i big data e l’intelligenza artificiale (IA) per ottimizzare la sostenibilità dei retailers attraverso una gamma di soluzioni e servizi compatibili con il digital

NEUHAUSEN, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Sensormatic Solutions, il principale brand del portfolio di soluzioni globali per il Retail di Johnson Controls, oggi ha pubblicato il suo white paper intitolato “La Sostenibilità Nel Retail Secondo Sensormatic Solutions Di Johnson Controls”, che spiega il suo impegno riguardo il tema dell’eco-sostenibilità. Sensormatic Solutions si basa sull’innovazione ed è inprontata su prodotti, soluzioni e servizi eco-sostenibili. La strategia di Sensormatic per la sostenibilità parte dall’interno e si estende oltre le proprie sedi, arrivando fino ai clienti.

“Siamo impegnati a sviluppare soluzioni innovative che abbiano un impatto positivo sull’eco-sostenibilità, per un futuro migliore in tutti gli ambiti delle nostre attività, dai prodotti, ai processi, al nostro personale”, ha dichiarato Bjoern Petersen, Global Managing Director and Chief Strategy & Growth Officer di Sensormatic Solutions. “In quanto leader nella tecnologia retail e parte di Johnson Controls — una solida realtà in tema di eco-sostenibilità nel mondo — rispettiamo elevati standard ambientali e sociali mentre aiutiamo i nostri fornitori, collaboratori e clienti retail a fare la stessa cosa. Il Retail responsabile è alla base di ogni nostra azione”.

Per il Retailer: posizionare la tecnologia al centro delle iniziative di sostenibilità

Sensormatic Solutions ha costruito il suo portafoglio sulla base di una politica sostenibile. L’obiettivo dell’azienda è dare priorità a pratiche commerciali responsabili, sfruttando tecnologie innovative e rispondendo alle esigenze in continua evoluzione dei retailers in ogni attività.

Di seguito vengono riportati solo alcuni esempi di come Sensormatic Solutions guida la spinta verso il futuro per un retail più sostenibile, attraverso le soluzioni di inventory intelligence, per migliorare l’esperienza di acquisto, di loss prevention ed efficienza operativa:

L’ultima generazione di sistemi antitaccheggio (EAS) di Sensormatic Solutions consuma il 50% in meno rispetto a modelli precedenti e presenta una modalità di “risparmio energetico” che consente una riduzione dei consumi fino al 30% di energia al giorno, in una giornata di 12 ore del punto vendita.

La soluzione Inventory Intelligence di Sensormatic Solutions sfrutta l’identificazione a radiofrequenza (RFID) per fornire informazioni accurate in tempo reale che possono aiutare a ridurre gli sprechi, le emissioni di carbonio e i consumi energetici nell’intera filiera di fornitura

La soluzione di Shopper Insights offre ai retailers una comprensione completa del comportamento dei propri clienti, per aiutarli a prendere decisioni più intelligenti su punti vendita e proprietà, ad esempio, su come regolare gli orari in base alla massima occupazione, risparmiando anche energia e acqua, oltre a contribuire alla riduzione di emissioni di CO2 dovute a visite infruttuose nei punti vendita che non dispongono di personale sufficiente o mancata disponibilità degli articoli.

Nell’ultimo anno, l’iniziativa Visual Source Tags Recirculation (VSTR) di Sensormatic Solutions ha contribuito al riutilizzo di 1,5 miliardi di tag, contro gli 11,4 miliardi di tags riutilizzati dall’inizio del 2010

Sensormatic Solutions è stata recentemente premiata per il continuo impegno nelle pratiche commerciali sostenibili, e il Business Intelligence Group ha nominato il programma VSTR come Sustainability Service of the Year, L’azienda ha inoltre ottenuto il riconoscimento Supply & Demand Chain Executive’s (SDCE) Green Supply Chain Award

Per il cliente: Un’esperienza di acquisto sostenibile e connessa

Sensormatic Solutions comprende l’importanza della sostenibilità e della comodità per i clienti, e Sensormatic IQ aiuta i retailers a utilizzare le informazioni ottenute per soddisfare entrambe le esigenze. Dopotutto, l’esperienza d’acquisto si basa su momenti chiave perfettamente sincronizzati o sul “precision retail”, ossia una strategia di orientamento al cliente, offrendo l’articolo giusto nel posto giusto al momento giusto. Include quei momenti tra clienti, punti vendita e personale in cui i retailer hanno l’opportunità di influenzare in modo positivo l’esperienza col brand e di realizzare un commercio unificato e connesso su ogni fronte, il tutto senza dimenticare la sostenibilità. Ad esempio:

L’inventario a livello di singolo articolo assicura che la visita di un cliente sia motivata, sapendo che l’articolo desiderato sarà disponibile o pronto per essere ritirato, aiutando ad evitare viaggi inutili

l’integrazione dei dati di Traffic Insights può consentire di verificare sia il livello del servizio del personale che il tempo dedicato alle transazioni, determinando percorsi di acquisto efficienti e riducendo inutili visite ai punti vendita dove il livello

di personale non è allineato alla domanda di servizi.

Per Sensormatic Solutions: Impegno per la sostenibilità a 360 gradi

Sensormatic Solutions riesamina continuamente le proprie attività, strutture e parco veicoli per migliorare le prestazioni ambientali e la gestione energetica, identificando e riducendo ogni eccesso. Le strutture Sensormatic inoltre considerano prioritaria la riduzione dei consumi idrici ed energetici, di emissioni di gas effetto serra e di rifiuti inviati alle discariche attraverso una serie di iniziative.

Sensormatic Solutions utilizza le capacità delle tecnologie e innovazioni OpenBlue di Johnson Controls, basate su dati e IA per ottimizzare gli edifici sostenibili. Johnson Controls sta intraprendendo iniziative importanti per migliorare il suo impatto ambientale ed è impegnata a raggiungere l’obiettivo 1 e 2 di azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2040 – dieci anni prima dell’obiettivo posto dall’Accordo di Parigi sul clima delle Nazioni Unite. La società mira a ridurre del 55% le emissioni operative e ridurre del 16% le emissioni da parte dei clienti prima del 2030. Questi ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030 sono stati approvati dall’iniziativa Science Based Targets. Johnson Controls ha inoltre emesso un’obbligazione sulla sostenibilità (Sustainability-Linked Bond) per sostenere il suo impegno al raggiungimento delle ambiziose riduzioni assolute di emissioni GHG entro il 2025.

Per maggiori informazioni sugli sforzi innovativi di Sensormatic Solutions per promuovere uno scenario retail più sostenibile, visita il sito dell’azienda, Sensormatic.com/Sustainability o scarica il white paper “La Sostenibilità Nel Retail Secondo Sensormatic Solutions Di Johnson Controls”. Oppure segui l’azienda su LinkedIn e Twitter, utilizzando l’hashtag #SensormaticSustainability.

