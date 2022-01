Sci, Coppa del mondo: Goggia trionfa nella discesa di Cortina

(Adnkronos) – Sofia Goggia trionfa nonostante qualche errore nella discesa di Cortina valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra, al sesto successo stagionale, si impone con il tempo di 1’06″98 al termine di una prova accorciata per le forti raffiche di vento nella parte alta della pista. Alle spalle della 29enne bergamasca l’austriaca Ramona Siebenhofer (1’07″18) e la ceca Ester Ledecka (1’07″24). Quarto posto per la svizzera Corinne Suter (1’07″31) che precede l’austriaca Mirjam Puchner (1’07″35) e la connazionale Michelle Gisin (1’07″42). Fuori dalle prime dieci le altre azzurre.