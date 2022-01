Sanremo 2022: le cover dei big in gara sono state svelate ieri da Amadeus nel corso del TG1 delle 20.

La serata delle cover è in programma venerdì 4 febbraio. Da quest’anno è anche possibile portare sul palco dell’Ariston brani stranieri. Anche per il 2022 resta l’opzione di poter duettare in questo appuntamento.