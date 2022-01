San Valentino è più piccante con Birre da Manicomio: Regali Speciali Hot!

(Adnkronos) –

Venezia, 28 gennaio 2022. Quest’anno a San Valentino la parola d’ordine è stupire. Al bando regali scontati.

Per lasciare di stucco il proprio partner la soluzione è www.birredamanicomio.com. Store digitale di riferimento nell’ambito delle birre artigianali, Birre da Manicomio, in collaborazione con il sexy shop Melaviglia.com, ha creato tre speciali kit in grado di coniugare la passione per la birra a quella del gioco di coppia.

Le selezioni di birre pensate per chi vuole vivere un 14 febbraio diverso dagli altri, oltre ad essere dolcissime e buonissime, contengono una sorpresa piccante: la “Box del birraio innamorato”. Questa include un lubrificante intimo al sapore di IPA, un gel da massaggio (effetto caldo) al gusto di Stout, una confezione di condom e un lubrificante e gel da massaggio al sapore di Kriek.

I tre kit si adattano anche ai Beer Lovers più esigenti.



La Selezione San Valentino numero 1 contiene nove bottiglie di birre dolci, sia bionde che scure, contraddistinte dall’impiego di malti caramellati, miele e zucchero candito. Uno di quei regali di San Valentino per andare a colpo sicuro.

Nella Selezione numero 2 si trovano esclusivamente birre bionde. Mentre la terza è concepita per gli appassionati delle nuance di sapore delle birre scure. Naturalmente, per non correre il rischio che il destinatario in questione riversi il suo amore soltanto sulla birra, è inclusa, in omaggio, anche la speciale “Box del birraio innamorato”.

Insomma, grazie a questa partnership davvero unica, San Valentino sarà tutto all’insegna del piacere. E nulla è lasciato al caso, ogni prodotto realizzato da Melaviglia.com è caratterizzato da sapori che ricordano in tutto e per tutte delle birre! Cosa volere di più da dei regali San Valentino originali? Le confezioni sono addobbate per l’occasione, con cuori a volontà, imballate in modo sicuro e gli ordini vengono elaborati in appena 24 ore.

Le novità non riguardano solo la festa degli innamorati e quindi le idee regalo San Valentino. Per chi non vuole più preoccuparsi di abbinare la birra giusta alla pietanza perfetta, Birre da Manicomio ha creato delle appetitose selezioni di Food&Beer, che contengono birre (incluse Birre Weiss) e prodotti alimentari artigianali di alto livello.

Nella “Selezione Aperitivo”, ad esempio, oltre a varie tipologie di birra, si trovano taralli artigianali al finocchietto, salame campano, caciocavallo e non solo, tutto pronto per un aperitivo tra amici.

L’ultima arrivata è la Selezione Food&Beer Oktoberfest: una soluzione fantastica per ricreare l’atmosfera dell’Oktoberfest dove e quando si vuole. All’interno del Kit si trovano 9 birre prodotte proprio per l’Oktoberfest, e inoltre le specialità che lo contraddistingue: wurstel tipici bavaresi, brezel, crauti, senape alla birra! Cosa si può volere di più?

In arrivo altre specialità Food&Beer, una novità unica nel panorama degli e-commerce. Oltre alle Selezioni già pronte, sarà presto possibile acquistare anche i prodotti alimentare più birrosi come la senape alla birra e molto altro.

Vuoi vivere un San Valentino hot all’insegna delle migliori birre artigianali? Visita ora www.birredamanicomio.com e scopri tutte le imperdibili selezioni!

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency