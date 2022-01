Samsung lancia ‘The Freestyle’, proiettore per portare l’intrattenimento sempre con sé

Samsung Electronics ha annunciato oggi il lancio di un nuovissimo proiettore portatile dedicato all’intrattenimento. Si chiama The Freestyle ed è dotato di tecnologia e flessibilità mai viste, che permettono di offrire immagini ottimali e un intrattenimento senza limiti ai consumatori che desiderano portare con sé ovunque i propri contenuti audio-video preferiti. The Freestyle si rivolge alle generazioni Gen Z e Millennial e racchiude in un unico dispositivo leggero e portatile un proiettore, altoparlanti intelligenti e un sistema di illuminazione ambientale. The Freestyle pesa solo 830 grammi e trasforma con facilità ogni stanza in una sala cinematografica. A differenza dei proiettori compatti tradizionali, The Freestyle ruota fino a 180° grazie al supporto versatile e consente sempre una riproduzione video in alta qualità: su un tavolo, sul pavimento, sulle pareti o perfino sul soffitto, senza bisogno di schermi aggiuntivi.

“The Freestyle è un proiettore unico nel suo genere, che punta su versatilità e flessibilità estreme per adeguarsi all’evoluzione dello stile di vita dei consumatori”, ha sottolineato Simon Sung, Executive Vice President and Head of the Sales Marketing Team of the Visual Display Business di Samsung Electronics. “Superando le limitazioni di spazio e formato, The Freestyle si rivela un dispositivo divertente e versatile, che si adatta a tutte le modalità di visione preferite dal consumatore.” The Freestyle presenta funzionalità completamente automatiche di correzione trapezoidale e auto-levelling, rese possibili da una tecnologia leader nel settore. Il dispositivo è quindi in grado di regolare automaticamente lo schermo per ogni superficie e con qualsiasi angolazione, garantendo proporzioni ottimali ad ogni utilizzo. Inoltre, l’autofocus consente a The Freestyle di proiettare immagini cristalline su qualsiasi superficie, da ogni angolazione e con dimensioni fino a 100”.

The Freestyle è dotato di un doppio radiatore passivo per bassi puliti e più profondi senza distorsioni e una diffusione a 360° che consente al pubblico di apprezzare un audio di qualità cinematografica da qualsiasi posizione.

A livello di alimentazione, The Freestyle è compatibile con le batterie esterne che supportano la ricarica USB-PD e almeno 50W/20 V in uscita, e può quindi accompagnare l’utente ovunque, in tutti gli spostamenti, perfino in campeggio. Quando non viene utilizzato per la riproduzione di contenuti, The Freestyle genera effetti di illuminazione ambientale grazie alla funzionalità Ambient Mode e al copri-obiettivo semitrasparente. The Freestyle è anche un altoparlante intelligente, capace di analizzare la musica e abbinare gli effetti visivi da proiettare sulla parete, sul soffitto o in qualsiasi altro punto.

The Freestyle offre funzionalità di interfaccia con le smart TV Samsung per servizi di streaming integrati e capacità di mirroring e casting compatibili con dispositivi mobili Android e iOS. È il primo proiettore portatile del settore a ottenere la certificazione dei principali partner Ott globali, garantendo agli utenti la migliore esperienza di visualizzazione di contenuti. È anche il primo a includere il controllo vocale ad ampio raggio, che permette all’utente di scegliere gli assistenti vocali preferiti per l’utilizzo del dispositivo a mani libere. The Freestyle sarà presentato al Ces 2022 e i preordini online saranno aperti subito per il mercato statunitense. La disponibilità sarà estesa agli altri mercati nelle settimane successive.