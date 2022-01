Tre tablet Samsung di fascia alta in arrivo. Il Galaxy Tab S8 Ultra diventa extra large ed extra potente. Questo è il miglior tablet Android che puoi acquistare nel 2022.

Il prossimo mese, Samsung ospiterà un evento Galaxy Unpacked intorno all’8 febbraio 2022. Durante l’evento, che potrà essere seguito in diretta streaming, verrà presentata la serie Samsung Galaxy S22

La nuova formazione sarà composta da tre modelli di smartphone di fascia alta: il Galaxy S22 , il Galaxy S22 Plus e il Galaxy S22 Ultra . Probabilmente Samsung introdurrà contemporaneamente anche tre nuovi tablet di fascia alta: il Galaxy Tab S8, il Tab S8 Plus e il Tab S8 Ultra.

Riguarda i successori del Galaxy Tab S7 e del Galaxy Tab S7 Plus rilasciati a metà del 2020 . Sono i tablet Android più avanzati che puoi acquistare – e quindi formidabili concorrenti dei popolari modelli di iPad Apple . Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sarà un modello completamente nuovo, extra avanzato ed extra large. Il tablet 5G avrà un gigantesco display Super AMOLED da 14,6 pollici.

Samsung Tab S8 Ultra con display AMOLED da 14,6″

Molto è stato detto e scritto online sui tanto attesi tablet di fascia alta di Samsung negli ultimi tempi. Sulla base di tutte le informazioni già disponibili, LetsGoDigital ha realizzato una serie di render di prodotto del nuovo modello di punta: il Galaxy Tab S8 Ultra.

Degno di nota su questo modello è senza dubbio il notch per la fotocamera. Samsung non ha mai rilasciato un tablet con una tacca prima. Il Tab S8 Ultra ottiene quindi bordi dello schermo notevolmente più stretti rispetto a prima, così Samsung è semplicemente costretto a cercare una soluzione diversa per la fotocamera frontale.

Poiché i bordi dello schermo sono più piccoli, è possibile utilizzare uno schermo più grande senza aumentare le dimensioni del dispositivo. Ciò avvantaggia la portabilità e la facilità d’uso. Il Tab S7 Plus è già stato elogiato per il suo bellissimo display AMOLED (12,4 pollici, risoluzione WQXGA+, 120Hz), il nuovo modello Ultra offrirà senza dubbio un’esperienza visiva ancora migliore.

Il modello di punta sarà dotato di un display da 14,6 pollici con risoluzione WQXGA+ (2.960 x 1.848 pixel) e refresh rate di 120 Hz. La luminosità massima è di 420 nits. Il display è protetto da Corning Gorilla Glass 5, come nel caso del suo predecessore.

Il notch ospita due fotocamere, con un obiettivo grandangolare e un obiettivo ultra grandangolare. Entrambi sono dotati di un sensore di immagine da 12 megapixel. Ci si può aspettare che i video vengano registrati con una risoluzione 4K a 60 fps, con entrambi gli obiettivi. Secondo il SuperRoader sudcoreano , questa volta Samsung aggiungerà anche Auto Framing, simile alla funzionalità Center Stage di Apple.

La funzione Auto Framing è stata implementata per la prima volta nel telefono pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2 e assicura che il soggetto rimanga sempre a fuoco durante la registrazione di un video, ideale per registrare video a mani libere, come un vlog. La fotocamera seguirà automaticamente i tuoi movimenti e continuerà a mettere a fuoco.

S Pen ridisegnata con latenza inferiore

Naturalmente, il nuovo modello di punta offrirà anche il supporto per la S Pen, per poter lavorare in modo più produttivo e creativo. Samsung migliorerà nuovamente la penna stilo. Il Tab S8 Ultra riceverà una S Pen con una latenza di soli 2,8 ms , secondo Ice Universe . In pratica, ciò significa che scrivere con la S Pen è naturale come con una normale penna.

Anche la latenza è stata ridotta con la S Pen del Tab S7 Plus. I modelli precedenti avevano una latenza di 26 ms, ridotta a 9 ms con il Tab S7+. Il Galaxy Note 20 Ultra e S21 Ultra sono anche compatibili con una S Pen da 9 ms. Questa volta Samsung fa un ulteriore passo avanti con un ritardo di soli 2,8 ms. Ciò si applicherà sia al Samsung Galaxy Tab S8 Ultra che al Galaxy S22 Ultra.

È possibile collegare magneticamente la penna stilo al tablet, sia sul retro che sulla parte superiore. Ciò riduce significativamente la possibilità che la S Pen continui a oscillare da qualche parte. Samsung fornisce anche automaticamente un avviso tramite il software se la S Pen è fuori dalla portata del tablet.

Il nuovo tablet sarà dotato di Android 12 , in combinazione con l’ interfaccia utente One UI 4.1 . Sotto il cofano c’è il potentissimo Snapdragon 8 Gen 1 , questo è l’ultimo e più potente chip mobile di Qualcomm. Per molto tempo si è pensato che sarebbe stato lo Snapdragon 898. Tuttavia, sembra che Samsung voglia rendere i nuovi tablet il più potenti possibile.

Il modello Ultra è dotato della maggior parte della memoria. Sono in fase di rilascio diverse varianti di memoria. Viene fornito con 8 GB / 12 GB / 16 GB di RAM e 128 GB / 256 GB e 512 GB di memoria di archiviazione. Il supporto per una scheda di memoria microSD verrà mantenuto.

Inoltre, il Samsung Tab S8 Ultra è dotato di un doppio sistema di altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos. Sul retro è presente anche una doppia fotocamera. Per questo viene utilizzata una fotocamera principale da 13 megapixel, oltre a una fotocamera ultra grandangolare da 6 MP con autofocus e flash LED. Lo sblocco del tablet può essere effettuato tramite il sensore di impronte digitali integrato nello schermo o tramite la tecnologia di riconoscimento facciale.

Il nuovo modello Ultra sarà il tablet più grande mai rilasciato da Samsung. In parte per questo motivo, questo dispositivo multimediale multifunzionale ha anche una batteria extra large da 11.200 mAh. I dettagli sulla velocità di ricarica sono ancora sconosciuti.

Presumibilmente, il Galaxy Tab S8 Ultra supporterà la ricarica rapida a 45 W , proprio come il Galaxy S22 Plus e il Galaxy S22 Ultra. La ricarica avviene tramite la connessione USB-C sul lato del dispositivo. Un caricabatterie probabilmente non sarà incluso di serie.

Il tablet pesa 728 grammi. Cioè, per inciso, notevolmente più pesante del Tab S8 Plus (576 grammi). Le dimensioni sono: 208,6 x 326,4 x 5,5 mm. Inoltre, il tablet Android di Samsung offre supporto per Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e supporto 5G opzionale.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy Tab serie S8

La nuova line-up di tablet Samsung sarà presentata ufficialmente all’inizio di febbraio, presumibilmente in contemporanea ai modelli di smartphone S22. Non appena le nuove aggiunte saranno ufficialmente introdotte, inizieranno le prevendite. Durante il periodo di preordine, Samsung organizzerà senza dubbio un’interessante promozione, in cui riceverai in regalo i Galaxy Buds 2 , ad esempio. Il rilascio dei tre nuovi tablet avverrà probabilmente a fine febbraio.

A lungo termine, Samsung rilascerà anche una variante economica, sotto forma di un Galaxy Tab S8 FE, come successore del Tab S7 FE . Tuttavia, ci sono buone probabilità che questo tablet non arrivi fino al 2023 circa.

La nuova gamma Tab S8 dovrebbe essere disponibile in almeno tre colori: Grey, Silver e Pink Gold.

Il sito web Appuals ha annunciato i possibili prezzi al dettaglio europei all’inizio di questa settimana. Samsung utilizzerà probabilmente le seguenti opzioni di memoria e prezzi:

Samsung Galaxy Tab S8 (11”)

• Solo Wi-Fi – 8 GB / 128 GB : 700 €

• Solo Wi-Fi – 8 GB / 256 GB : 750 €

• Versione 5G – 8 GB / 128 GB : 850 €

• Versione 5G – 8 GB / 256 GB : 900 €

Samsung Galaxy Tab S8 Plus (12.4”)

• Solo Wi-Fi – 8 GB / 128 GB : 900 €

• Solo Wi-Fi – 8 GB / 256 GB : 950 €

• Versione 5G – 8 GB / 128 GB : 1.050 €

• Versione 5G – 8 GB / 256 GB : € 1.100

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (14,6”)

• Solo Wi-Fi – 8 GB / 128 GB : 1.050 €

• Versione 5G – 8 GB / 128 GB : 1.200 €

• Variante 12 GB / 256 GB : prezzo sconosciuto

• Variante 16 GB / 512 GB : prezzo sconosciuto