Samsung Galaxy S22 Ultra con 1 TB di memoria

Oltre a un modello da 128 GB, 256 GB e 512 GB, Samsung offrirà anche una variante di archiviazione da 1 Terabyte del Galaxy S22 Ultra. Con 16 GB di RAM.

Il mese prossimo, Samsung annuncerà diversi nuovi prodotti mobili durante un evento Galaxy Unpacked appositamente progettato.

Sono previsti tre modelli di smartphone; il Galaxy S22 , il Galaxy S22+ e il Galaxy S22 Ultra . Contemporaneamente sono previsti anche tre tablet, il Galaxy Tab S8, il Tab S8 Plus e il Tab S8 Ultra .

Nel periodo passato, il design e di gran lunga la maggior parte delle specifiche di tutti i nuovi prodotti sono già diventati noti. I prezzi previsti sono apparsi anche online di recente.

Tuttavia, ci sono ancora alcune ambiguità, anche sulla memoria. Secondo l’ipotesi lanciata da Letsgodigital, Samsung questa volta rilascerà un modello da 1 Terabyte del nuovo modello Ultra? Certamente non suona inconcepibile e non sarebbe nemmeno il primo. Infine, è apparsa anche una variante da 1 TB del Galaxy S10 Plus . Apple offre anche a iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max la possibilità di scegliere 1 TB di memoria di archiviazione.

Samsung S22 Ultra con capacità di archiviazione di 1 TB

Per molto tempo si è quindi ipotizzato che Samsung rilasci anche un modello da 1 TB del Galaxy S22 Ultra. Fino a quando una serie di prezzi e schede tecniche non è apparsa online, mancando ogni traccia di un modello da 1 TB. In effetti, la RAM standard sarà ridotta, da 12 GB a 8 GB.

Tuttavia, stanno emergendo nuove storie che mostrano che c’è davvero un Samsung Galaxy S22 Ultra da 1 TB in cantiere. L’ex dipendente Samsung SuperRoader segnala tramite Twitter che questo modello potrebbe arrivare più tardi. Questo spiega anche perché questa variante non può ancora essere trovata nelle attuali schede tecniche.

Ishan Agarwal ha anche appena riferito tramite Twitter che apparirà un modello da 1 terabyte dell’S22 Ultra. Questa variante può essere rilasciata in un numero selezionato di paesi. Le principali regioni europee avranno sicuramente una variante di archiviazione da 1 TB, secondo Ishan.

La maggior parte degli utenti non avrà bisogno di 1 TB di spazio di archiviazione. A partire dalla serie Galaxy S21, però, non è più possibile espandere la memoria utilizzando una memory card. Di conseguenza, ci sarà senza dubbio un numero x di professionisti che hanno la necessità di una grande capacità di archiviazione. Infine, la qualità video è migliorata molto negli ultimi anni, tuttavia anche la registrazione di video 8K occupa un bel po’ di spazio.

È anche in linea con le aspettative che il Galaxy S22 Ultra da 1 TB sarà dotato di 16 GB di RAM. Non sono ancora disponibili informazioni sul prezzo della variante di archiviazione da 1 Terabyte. È probabile che altri prezzi e la configurazione della memoria siano i seguenti:

Prezzo Samsung Galaxy S22 Ultra

• Modello da 8 GB/128 GB – prezzo previsto circa: 1.300 €

• Modello da 12 GB/256 GB – prezzo previsto circa: 1.400 €

• Modello da 12 GB/512 GB – prezzo previsto circa: 1.500 €

Il Galaxy S22 Ultra sarà rilasciato in quattro colori standard: nero, bianco, verde e bordeaux. Lo smartphone questa volta è dotato di S Pen. Devi acquistare un caricabatterie separatamente. Verrà rilasciato un nuovo alimentatore da 45 W per i modelli Plus e Ultra.

All’inizio di questa settimana, anche il SoC Exynos 2200 era di nuovo nelle notizie. Questo dovrebbe essere il primo chip a 4 nm di Samsung, con GPU AMD. Tuttavia, sono sorti importanti problemi di produzione, a seguito dei quali Samsung potrebbe astenersi dall’utilizzare l’Exynos 2200 nella serie S22. Ciò significherebbe che i modelli europei questa volta saranno dotati di un chipset Qualcomm, il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 per la precisione.