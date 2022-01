Safeguard Global acquisisce Global Upside per espandere la propria presenza e l’offerta mirata alle aziende internazionali in crescita

Con questa acquisizione, Safeguard Global diventa il maggior EOR del mondo e l’unica piattaforma con le dimensioni, la tecnologia e le soluzioni appropriate per trasformare il futuro del lavoro per le risorse umane globali

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Safeguard Global, società orientata al mondo del lavoro del futuro, oggi annuncia di aver rilevato Global Upside, una società di tecnologia e servizi per l’espansione globale con sede a San Jose, California. Questa acquisizione migliora le capacità dell’azienda di coadiuvare le multinazionali, sia emergenti che consolidate, a reclutare, assumere, retribuire, e ora anche di avviare le attività, in ogni parte del mondo. L’operazione, inoltre, aiuta Safeguard Global a proseguire nell’espansione della sua piattaforma tecnologica gestionale delle risorse umane, Global Unity, per offrire servizi digitali completi.

L’acquisizione, parte di un’ambiziosa strategia di crescita, combina la forza propulsiva di due aziende in rapidissima crescita in un settore in rapida evoluzione, per rispondere alla sempre maggior domanda di soluzioni di pianificazione della forza lavoro. Safeguard Global, che ha creato il settore dei ‘datori di lavoro di riferimento’ (EOR, Employer of Record) nel 2011, diventa così il più grande EOR in termini di presenza e portata globale dei servizi offerti. L’operazione aggiunge inoltre nuovi mercati in America Latina, Europa orientale, Africa e Asia.

“Il team di Global Upside ha costruito un’attività eccezionale con soluzioni che completano le nostre”, ha dichiarato Bjorn Reynolds, Chief Executive Officer e fondatore di Safeguard Global. “Aggiungendo al nostro portafoglio la capacità di fondare entità colmiamo un divario critico e possiamo collaborare in modo fluido con i clienti, accompagnandoli nell’evoluzione delle loro esigenze aziendali. Questo ci rende unici, perché siamo la sola azienda a fornire la tecnologia e le risorse per la crescita dei clienti nel rispetto della conformità e con un unico partner. Li aiutiamo ad assumere persone con qualsiasi mansione in nuovi mercati, a costruire le proprie unità nazionali per l’assunzione diretta quando è il momento giusto e a centralizzare le buste paga globali quando operano in più mercati del mondo”.

Safeguard Global aiuta le aziende a competere in un ambiente in rapida evoluzione. Con soluzioni per l’occupazione e le buste paga leader di mercato, Safeguard Global fornisce la tecnologia, la conoscenza dei mercati locali e i servizi necessari che consentono alle imprese di creare opportunità per attirare e trattenere i talenti migliori e di dare impulso alla crescita delle loro attività.

“Il futuro del settore consiste nel creare esperienze per lavorare in ogni modo, che diversificano non solo dove, ma come e quando le aziende crescono e le persone lavorano”, ha continuato Reynolds. “Le soluzioni e la tecnologia di Safeguard Global permettono alle aziende di essere flessibili nel modo in cui espandono l’attività e nel tipo di esperienza lavorativa che offrono. Si tratta di un vantaggio competitivo. L’acquisizione di Global Upside ci offre nuove dimensioni e il supporto e la capacità di guidare i clienti e il settore attraverso il futuro del lavoro”.

Safeguard Global è una società orientata al mondo del lavoro del futuro. Sviluppa soluzioni gestionali adattive per le risorse umane destinate delle aziende che vogliono prosperare nell’economia globale. Safeguard Global consente di arrivare al successo attraverso una gestione globale nel campo delle risorse umane a livello di reclutamento, preparazione delle buste paga, assunzione, gestione delle spese e altro ancora, tutto a un livello più intelligente ed efficiente e supportato da dati, tecnologia, servizi e conoscenza dei mercati locali leader del settore. Per ulteriori informazioni visitare www.safeguardglobal.com.

