Rupertus Rothenhaeuser entra in BitMEX come Chief Commercial Officer

La piattaforma di scambio di criptovalute BitMEX è lieta di accogliere Rupertus Rothenhaeuser, il suo nuovo Chief Commercial Officer (CCO). Come Direttore Commerciale, Rupertus lancerà l'iniziativa di BitMEX 'Beyond Derivatives' per espandersi nei prodotti spot, brokeraggio, custodia e informazioni e fondare la BitMEX Academy.





In particolare, il neo CCO sarà responsabile dello sviluppo dei rapporti globali con i clienti dell’exchange, e supervisionerà il successo commerciale della sua gamma di prodotti sempre più ampia, e amplierà la quota di mercato di BitMEX nel settore ipercompetitivo delle criptovalute. Rupertus ha iniziato a lavorare nel suo nuovo incarico il 1° gennaio dalla sede in Asia e riferirà direttamente al CEO di BitMEX, Alexander Höptner.

Rupertus ha ricoperto l’incarico di CEO presso Crypto Finance (Brokerage) AG per oltre un anno, durante il quale ha sostenuto i servizi digitali innovativi per i clienti di banking del gruppo. Il neo CCO ha una solida carriera alle spalle da incarichi precedenti, avendo lavorato in posizioni di leadership presso ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Macquarie Group, SIX Digital Exchange, Boerse Stuttgart e altre importanti società finanziarie e di fintech a Londra, Hong Kong, Parigi e in Germania.

Rupertus ha dichiarato: “BitMEX sta lavorando a grandi piani di espansione e sono entusiasta di far parte del loro team in espansione in un momento così decisivo. Vedo molte opportunità di espansione oltre i derivati, sviluppando prodotti rivoluzionari e offrendo importante valore nel settore delle criptovalute per clienti sia rivenditori che istituzionali. I prossimi anni porteranno una crescita esplosiva per questa industria, e BitMEX sarà all’avanguardia di questo mentre contribuiamo a un migliore ecosistema finanziario per tutti gli utenti.”

Il CEO di BitMEX, Alexander Höptner, ha dichiarato: “Sono entusiasta di accogliere Rupertus nel nostro team di dirigenti senior, mentre ampliamo i nostri servizi, raggiungiamo nuovi mercati e trasformiamo BitMEX da una piattaforma incentrata sui derivati a un ecosistema completo di criptovalute. La nostra missione è guidare la rivoluzione digitale finanziaria, e sono fiducioso che Rupertus è particolarmente adatto a guidare il nostro sviluppo commerciale.”

BitMEX sta assumendo talenti per assistere la sua base utenti in continua espansione. Fare clic qui per esplorare le opportunità professionali in BitMEX.

Informazioni su BitMEX

BitMEX è una piattaforma di trading che offre agli investitori accesso ai mercati finanziari globali delle valute digitali. BitMEX è proprietà di HDR Global Trading Limited. Per maggiori informazioni su BitMEX, la nostra visione, il team in continua espansione e il nostro futuro, seguiteci su Twitter, Telegram, e BitMEX Blog. Per altre informazioni, contattare press@bitmex.com.

