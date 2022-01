Ricette anti spreco post feste, arriva l’ebook di Too good to go

Ricette anti spreco post-feste. E’ così che l’impegno di Too Good To Go, l’app contro gli sprechi alimentari, si intensifica e rivolge l’attenzione anche verso lo spreco alimentare domestico. Infatti, è ora disponibile ‘Remix’, l’eBook di ricette anti-spreco, provenienti da tutti i Paesi in cui l’app opera, per dare nuova vita agli avanzi. Scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale dell’applicazione, l’eBook ha l’obiettivo di aiutare i consumatori a cambiare le proprie abitudini quotidiane ed evitare gli sprechi di cibo proponendo ricette, consigli e spunti capaci di trasformare gli alimenti, che altrimenti rischierebbero di essere gettati, in snack, dessert o pasti completi.

Protagonista d’eccezione di ‘Remix’ per l’Italia il maestro Ernst Knam. Da sempre attento alle tematiche connesse allo spreco di cibo e alla scelta di materie prime di qualità, il Maestro Knam ha elaborato una ricetta ad hoc per l’eBook finalizzata al recupero dei dolci ricevuti in dono durante le feste. È infatti proprio durante le festività natalizie che lo spreco di cibo aumenta: solo in Italia in questa ricorrenza vengono buttate via oltre 500mila tonnellate di cibo, con una relativa perdita economica per singola famiglia pari ad 80 euro. Numeri questi che rendono l’Italia uno dei paesi europei con il più alto numero di sprechi alimentari, per un totale annuo di 65kg di cibo gettato per ogni abitante.

Too Good To Go invita quindi gli esercenti commerciali e i cittadini a salvare il cibo in eccesso e a prestare attenzione agli avanzi dopo le Feste anche attraverso l’iniziativa #SaveThePanettone: per il mese di gennaio, nelle città di Milano, Roma, Palermo e in oltre 100 esercizi commerciali da nord a sud Italia, gli utenti dell’app potranno trovare delle Magic Box speciali contenenti i prodotti natalizi che necessitano di essere salvati.

Inoltre, fino al 23 gennaio aderiscono a #SaveThePanettone anche le insegne Ipermercati Carrefour e Carrefour Market della catena di supermercati Carrefour, con 47 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale nei quali vengono messi a disposizione pandori, panettoni ed altri dolci delle festività.

“Too Good To Go mira a coinvolgere tutti, negozianti e consumatori in primis, nella lotta contro gli sprechi alimentari e questo nostro obiettivo trova nuovo vigore nel periodo post-natalizio”, dichiara Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. “Al fine di sensibilizzare quante più persone possibili sul tema dello spreco di cibo abbiamo lanciato Remix, un eBook scaricabile gratuitamente dal nostro sito, all’interno del quale vengono forniti spunti e ricette anti-spreco. Inoltre, abbiamo riconfermato l’iniziativa #SaveThePanettone per approfittare appieno della bontà dei dolci delle Feste anche dopo la loro conclusione, facendo del bene a sé stessi, agli esercenti commerciali con cibo in eccesso e al pianeta”.